عمرو دياب يتصدّر قائمة أكثر فناني المنطقة استماعاً عالمياً في 2025

كشف موقع Spotify عن قائمة أفضل فناني وأغاني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالمياً لعام 2025، اعتماداً على بيانات الاستماع من داخل المنطقة وخارجها. وتُظهر القوائم كيفية انتشار الموسيقى العربية خلال عام 2025، والأغاني التي حظيت بتفاعل واسع من المستمعين في العالم.

وتصدّر عمرو دياب قائمة أفضل الفنانين عالمياً من المنطقة، أما شيرين، فقد شكّلت المشهد العاطفي لعام 2025، وأصبحت الصوت العاطفي الأبرز بوجود أربع أغانٍ لها ضمن قائمة أفضل 10 أغانٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالمياً، من بينها «كلام عينيه»، و«الوتر الحساس»، و«على بالي»، إلى جانب إحدى أغنياتها الحديثة «بتمنى أنساك»، التي وصلت إلى مستمعين في مصر وألمانيا والمملكة المتحدة.

وضمّت القوائم أيضاً بعض الأغاني المميزة التي تركت أثراً واضحاً على الجمهور. مثل أغنية «يا طبطب ودلع» لنانسي عجرم، إحدى أيقونات أوائل الألفينات، التي وصلت إلى مستمعين جدد في إندونيسيا وتركيا. وشهدت القائمة أيضاً وجود فنانين مثل تامر عاشور ورامي صبري، ما يعكس استمرار انتشار الأغنية العربية الرومانسية، وقدرتها على التواصل مع جمهور عالمي خارج حدود المنطقة.

