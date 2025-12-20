دبي تستقبل 2026 بفعاليات وعروض استثنائية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أشهر وجهات العالم للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، إذ تقدم عروضاً وفعاليات استثنائية تستقطب أنظار العالم كل عام. ومع بدء العد التنازلي لعام 2026، تجرى الاستعدادات لتنظيم مجموعة من الفعاليات والاحتفالات المميزة التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حدٍ سواء.

بدءاً من الحفلات الموسيقية التي سيحييها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ووصولاً إلى عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء الإمارة، سيكون الجمهور على موعد مع الأجواء الاحتفالية في كل مكان في المدينة، ليخوضوا تجارب استثنائية تلائم أذواقهم، ولتواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل وجهة في العالم لاستقبال العام الجديد.

وهنا أبرز الفعاليات ضمن جدول فعاليات دبي، والتي تشمل العديد من الأحداث والأنشطة التي لا تفوت بدءاً من مساء يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وحتى الساعات الأولى من عام 2026.

عروض الألعاب النارية لليلة رأس السنة

الموقع: مختلف أنحاء المدينة

تشهد دبي تنظيم عروض ألعاب نارية استثنائية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي تُقام في أبرز معالمها، بما في ذلك برج خليفة في وسط مدينة دبي، ومنطقة السيف التراثية على الواجهة البحرية، ومنتجع أتلانتس النخلة، إضافة إلى جولات اليخوت حول مرسى دبي ونخلة جميرا، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، وجي 1 بيتش، وجزيرة بلوواترز، والقرية العالمية دبي، ومدينة إكسبو دبي.

وتترافق هذه العروض مع خيارات طعام راقية، وعروص ترفيهية حية، وإطلالات بانورامية على المعالم المميزة للمدينة.

ليلة رأس السنة في برج خليفة

الموقع: برج خليفة

تتألق دبي مع حلول عام 2026 بأحد أشهر عروض الألعاب النارية في العالم، والتي تضيء الوجهة الأشهر في المدينة، وترافقها عروض مبهرة للضوء والليزر، ولوحات فنية راقصة لنافورة دبي. وتتيح الشاشات الضخمة المنتشرة في المدينة لأكبر عدد من الجمهور فرصة الاستمتاع بهذا العرض الفريد. كما يستضيف مجمع دبي هيلز استيت وخور دبي احتفالات إضافية، حيث يتيح فرصة مشاهدة تلك العروض مع توافر مناطق عرض ومرافق ومواقف مخصصة.

ليلة رأس السنة في «أتلانتس النخلة»

الموقع: أتلانتس النخلة

يمكنكم استقبال العام الجديد بأسلوب مذهل خلال حفل عشاء ليلة رأس السنة الفاخر الذي يستضيفه فندق أتلانتس النخلة. وتتكامل الأجواء الاحتفالية مع الإطلالات البانورامية على نخلة جميرا، والمأكولات الفاخرة في مطاعم حائزة على جوائز مرموقة.

ليلة رأس السنة في «أوشوايا»

الموقع: تجربة أوشوايا دبي هاربر

توفر هذه الفعالية للضيوف فرصة قضاء ليلة رأس سنة جديدة لا تُنسى مع تجربة أوشوايا دبي هاربر، حيث تقدم الفرقة البريطانية الشهيرة كاميلفات حفلاً مميزاً، فيما يشتهر ثنائي كاميلفات بأغنية Cola التي حققت شهرة عالمية، وينضم إليها في هذه الاحتفالية النجم أندريا أوليفا، والدي جي التركي العالمي محمود أورهان، والثنائي الفرنسي بيردز أوف مايند.

أمسية العشاء الذهبيّ في رأس السنة

الموقع: فندق جميرا زعبيل سراي

يحتفي فندق جميرا زعبيل سراي بليلة رأس السنة مع أمسية العشاء الذهبيّ، التي تُقام على ضوء الشموع، وتضم عرضاً موسيقياً بقيادة السوبرانو ميخائيل توريتسكي، إضافة لتجربة عشاء فاخر من خمسة أطباق شهية، وعرض مميز من الألعاب النارية لاختتام عام 2025 بأسلوبٍ أنيق ومميز.

حفل «ديسكو ليلة رأس السنة»

الموقع: تايم آوت ماركت دبي

تستضيف الوجهة المثالية لعشاق الطعام احتفالية ضخمة بمناسبة ليلة رأس السنة، تشمل أشهى الأطباق التي تقدّمها 17 من أفضل المطاعم المحلية في المدينة، مع حفل ديسكو منتصف الليل الذي سيحوّل تايم أوت ماركت دبي إلى ساحةٍ تنبض بالحيوية والموسيقى الإيقاعية. وعند منتصف الليل، تبلغ الأجواء ذروتها مع الإطلالة الخلابة على عروض الألعاب النارية المبهرة على برج خليفة.

ليلة رأس السنة مع «سوني فوديرا»

الموقع: بوهيميا، فندق فايف نخلة جميرا

تدعو الحفلة الضيوف للاحتفال بليلة رأس السنة بأسلوب سوني فوديرا، والرقص على إيقاعاته المميزة من موسيقى الهاوس في فندق فايف بالم جميرا. وتكتمل التجربة مع مجموعة من الإيقاعات المميزة من إبداع النجوم داني هوارد، وكوري هول، ولوريانو.

ليلة رأس السنة في باراستي

الموقع: باراستي بيتش

استمتعوا بأمسية شاطئية رائعة مع أولى ساعات العام الجديد في باراستي بيتش، حيث يشارككم نخبة من منسقي الأغاني العالميين استقبال العام 2026، بمن فيهم ويل سباركس وتانجيفاج، إلى جانب منسقي الأغاني الموجودين في باراساتي.

ليلة رأس السنة: «نايت أوف وندرز»

الموقع: ذا ثياتر دبي، فندق فيرمونت

يمكن للضيوف قضاء أوقات لا تُنسى في ليلة رأس السنة مع نخبةٍ من الفنانين العالميين، بمن فيهم نجمة المسرح الروسي فاليريا، والفنان إيغور كريد، صاحب العديد من الأغاني الشهيرة، وفرقة بوني إم الشهيرة بموسيقى الديسكو، كما يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بعشاء مميز بطابعه الاحتفالي يضم تشكيلة من أشهى المأكولات الروسية.

ليالي مهرجان دبي للتسوق

الموقع: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

تتيح الفعالية للضيوف الاحتفال بقدوم العام الجديد عبر حفل غنائي مميز ومجموعة من العروض المبهرة، بالإضافة إلى عرض «تخيل»، والألعاب النارية.

ليلة رأس السنة: تومورولاند تقدم ميس مونيك وريفو

الموقع: تيرا سوليس دبي

يقدم مسرح تومورولاند أماري حفلاً مميزاً لاستقبال العام الجديد وسط الأجواء الصحراوية الفريدة، حيث يستضيف كلاً من ميس مونيك وريفو. ويحظى الضيوف بليلة غامرة تحت السماء المرصعة بالنجوم على وقع الإيقاعات الإلكترونية والألحان المبهجة.

ليلة رأس السنة تحت النجوم

الموقع: مدرج حديقة زعبيل

استقبلوا عام 2026 في مدرج حديقة زعبيل وسط أجواء الموسيقى الهندية النابضة، مع عروض دي جي حية، وأكشاك طعام متنوعة، وأجواء عائلية دافئة تناسب الجميع. استمتعوا أيضاً بإطلالة مذهلة على عروض الألعاب النارية في برواز دبي خلال احتفالية تحت النجوم ليلة رأس السنة. كما يُتاح الدخول مجاناً للأطفال دون سن الثالثة، ليستمتع جميع أفراد العائلة بسهرة لا تُنسى.

مواقع الألعاب النارية

تشمل المواقع المستضيفة لعروض الألعاب النارية مجموعة واسعة من أبرز معالم دبي، بزيادة وتنوع عن العام الماضي، من بينها برج خليفة، برج العرب، برواز دبي، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، فندق جميرا بيتش - مجموعة جميرا، بلوواترز «ذا بيتش - جي بي آر»، السيف، دبي فستيفال سيتي، دبي باركس آند ريزورتس، حتا، دبي كريك هاربور، شاطئ جي 1 - لامير، منتجع باب الشمس الصحراوي، مدينة جميرا، مرسى العرب، واحة المرموم، نادي المرابع العربية للغولف، تاون سكوير - نشاما، توب غولف دبي، منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، أتلانتس النخلة، منتجع سوفيتل دبي النخلة، فندق بارك حياة دبي، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، منتجع ون آند أونلي النخلة، منتجع فورسيزونز - جميرا بيتش، فندق فورسيزونز - مطعم ناموس، استاد دبي الدولي، فندق فايف نخلة جميرا، منتجع بولغاري آند ريزيدنسز، فندق العنوان مونتغمري دبي، جيه إيه فندق شاطئ جبل علي، بلازو فيرساتشي دبي، منتجع بانيان تري دبي، نيكي بيتش ريسورت آند سبا، عقارات جميرا للغولف، نادي الإمارات للغولف، فندق فوكو موناكو - جزر العالم، نادي ترامب الدولي للغولف.

. المدينة تعزز مكانتها كأفضل وجهة للاحتفال بالعام الجديد في ظل الخيارات المتنوعة التي تقدمها.

. الجمهور على موعد مع الأجواء الاحتفالية في كل مكان في المدينة، ليخوضوا تجارب استثنائية تلائم أذواقهم.