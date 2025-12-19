متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه بالكامل بعد انتهاء الإضراب

أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه بعد قرار إنهاء الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون المضربون منذ الاثنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وأغلق متحف اللوفر أبوابه الاثنين بسبب الإضراب، ولم يعاود فتحها إلا جزئياً. وبات المتحف اليوم، "مفتوحا بشكل اعتيادي".

وأشار الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمال (CGT) إلى أنّ الموظفين الذين عقدوا اجتماعا عاما، قرروا عدم مواصلة الإضراب، لكنهم أبقوا على إنذارهم بالإضراب لعدم إحراز "تقدم كافٍ" في المفاوضات.

وقالت فاليري بو من "CFDT" إنه لم يتم التصويت على تمديد الإضراب "لإعطاء زخم للمفاوضات"، في حين اعتبر كريستيان غالاني من "CGT" أنه ما زال هناك "هامش مناورة" في المباحثات مع وزارة الثقافة.

وتعهّدت وزارة الثقافة التراجع عن قرار خفض الأموال العامة الممنوحة للوفر بمقدار 5.7 مليون يورو وتوظيف المزيد من العاملين فيه وتقديم مزيد من التعويضات.

ويستقبل اللوفر ملايين الزوار، وفي العام 2024 بلغ عدد زواره 8 ملايين و700 ألف، يشكل غير الفرنسيين 69 % منهم.