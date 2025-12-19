توقعات برفع رولكس أسعار ساعاتها بنسب تصل إلى 8%

يترقّب هواة جمع الساعات مع بداية كل عام موجة الزيادات السنوية في أسعار رولكس، وهو تقليد بات راسخًا لدى الشركة السويسرية، المقرر الإعلان عنها في الأول من يناير المقبل، مع توقعات بتفاوت في معدلات الزيادة بين الساعات المصنوعة من الفولاذ، والذهب، والمعادن الثمينة الأخرى.

وأصدرت مواقع مهتمة بالساعات الفاخرة مثل موقع (لكجري واتش، وكيتل كلاب) توقعات شبه متطابقة لنسب الزيادة، متوقعة أن ترتفع أسعار الساعات المصنوعة من الذهب بنسبة 8%، بينما يتوقع أن ترتفع أسعار الساعات المصنوعة من الفولاذ بنسبة 1%، فيما تتراوح الزيادة بين الساعات المصنوعة من الذهب والفولاذ أو الفولاذ والمعادن الثمينة الأخرى بين 5-7%.

وذكرت المواقع أنه منذ العام 2020 شهدت أسعار ساعات رولكس نمواً ملحوظاً خاصة للطرازات الرياضية الأكثر طلباً.

وتعيد رولكس قرارها برفع الأسعار إلى التضخم العالمي وارتفاع تكاليف المواد الخام، والأجور.