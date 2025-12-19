"بطل بونداي" في أستراليا أحمد الأحمد يحصل على 1.65 مليون دولار

حصل السوري أحمد الأحمد، الذي ينسب إليه الفضل في إنقاذ ⁠أرواح لانتزاعه سلاحاً من أحد المهاجمين المشتبه بهم خلال إطلاق نار على شاطئ ‌بونداي الأسترالي على شيك تتجاوز قيمته 2.5 مليون دولار أسترالي (1.65 مليون دولار أمريكي) اليوم، بعد حملة تبرعات ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف عبر الإنترنت.

وقام الأحمد بالاحتماء خلف سيارات متوقفة قبل الانقضاض على أحد المسلحين من الخلف لينتزع سلاحه ويطرحه أرضاً، لكنه أصيب برصاصات من المهاجم الثاني، لينقل إلى المستشفى ويخضع لعملية جراحية.

وتلقى الأحمد شيكاً ضخماً من زاكري ديرينيوفسكي وهو أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأحد منظمي صفحة (جو فاند مي)، وهو على سريره في مستشفى ⁠سانت جورج.

وساهم أكثر من 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم في جمع التبرعات.

وزار رئيس الوزراء الأسترالي ورئيس وزراء الولاية أحمد في المستشفى للإشادة بشجاعته. وظهر أحمد في مقطع الفيديو وهو يتسلّم الشيك ‌وسأل "هل أستحق ذلك؟" فرد ‌عليه ديرينيوفسكي قائلا "⁠كل قرش".

وقتل مسلحان 15 شخصاً وأصابا العشرات يوم الأحد عندما فتحا النار على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ ‌بونداي الشهير.