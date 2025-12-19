تيك توك توقّع اتفاقاً لبيع فرعها الأميركي

وقّعت شركة تيك توك اتفاقاً لبيع كيانها في الولايات المتحدة إلى شركة مشتركة يسيطر عليها مستثمرون أميركيون، وفق مذكرة داخلية اطّلع عليها موقع "أكسيوس".

وبحسب المذكرة الداخلية التي أرسلها الرئيس التنفيذي لتيك توك شو تشيو، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير، وستمتلك كل من أوراكل وسيلفر ليك وصندوق MGX الاستثماري ما مجموعه 45% من الكيان الأميركي.

ونحو ثلث الشركة سيكون بيد جهات تابعة لمستثمرين حاليين في بايت دانس. في حين ستحتفظ بايت دانس بنحو 20% من الملكية.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه.

وقد حذر مسؤولون أمريكيون بمن فيهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأمريكيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.