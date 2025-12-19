«طيران الإمارات للآداب» يستضيف سلسلة جلسات مشوّقة

مجموعة مميزة من قصص الجريمة تنتظر زوار مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026 هذا العام، بدءاً من الدراما في قاعات المحاكم، ووصولاً إلى التشويق المنزلي، واشتباكات القوات الخاصة، والتحقيقات الحقيقية المرعبة، لتثبت جلسات البرنامج هذا العام أن قصص الجريمة لا تجذب الاهتمام فحسب، بل تملأ المقاعد عن آخرها، وهنا لمحة عن عدد من هذه الجلسات والنجوم المُنتظرين:

سكوت تورو: خبير يعود إلى المنصة

سكوت تورو، كاتب رواية Presumed Innocent، يعود بعد ثلاثة عقود بروايته الجديدة Presumed Guilty، وتورو، الذي عاش تجربة العمل في القانون، يقدم من خلال رواياته المشوّقة في قاعات المحكمة تذكيراً بأن الحقيقة غالباً ما تكون أكثر غموضاً من الخيال. وتشبه إبداعاته أعمال جون غريشام، لكنها تتميز بدقة قانونية أكبر.

وحش في لباس جار ودود

الرحلات المدرسية، نوادي الكتب، الجار الذي يسقي النباتات، مشهد يبدو طبيعياً.. حتى يختفي شخص ما، هذا هو المجال الذي تتألق فيه روث وير، ولويز كانديش، وأنابيل كانتاريا، عالم تتلاقى فيه الحياة اليومية العادية والمواقف المرعبة، وتتناول جلستهم The Monster Next Door الجرائم التي تختبئ خلف الستائر والحدائق المشذبة.

الدم والعرق وكرات التنس

التشويق فن، ومن أفضل من أليكس شو، خبير روايات اشتباكات القوات الخاصة، وجودي موراي لتحليله وفهم عناصره، وتمتلك جودي موراي، والدة أسطورة التنس أندي موراي، مهارة فريدة في كتابة نهايات مشوّقة تحبس الأنفاس، وتُثبت جلسة The Anatomy of Suspense أهمية الحفاظ على الهدوء ورباطة الجأش، سواء عند التعامل مع وابل من الرصاص أو للفوز بنقطة حاسمة في مباراة تنس.

ميرنا المهدي: ملكة الجريمة لدى جيل «زد»

سطع نجم الكاتبة المصرية المتخصصة في التحقيقات بعالم الكتابة التحقيقية في المنطقة بفضل مهارتها في كشف الملفات وحلّ القضايا، لتكسب بذلك قلوب القرّاء من الجيل «زد»، وتكسب قاعدة جماهيرية متفاعلة ووفيّة تتابع كل كشف لها بشغف، وتؤكد ميرنا أن الكتابة التحقيقية ليست مجرد عرض للحقائق، بل فن سرد قصة تبقى في الذاكرة طويلاً بعد تصفح الصفحة الأخيرة.