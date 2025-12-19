مهما كانت وسيلة استهلاكه.. «النيكوتين» خطر على القلب

حذّرت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من أن «النيكوتين» سامّ للقلب والأوعية الدموية، بغض النظر عن طريقة استهلاكه، سواء عبر السجائر الإلكترونية، أو أكياس «النيكوتين»، أو الشيشة، أو السجائر التقليدية، وذلك استناداً إلى تحليل شامل لدراسات تخصصية حول أضرار منتجات «النيكوتين».

وجاء في بيان الجمعية حول التقرير المنشور في دورية «يوربيان هارت جورنال»: «لا يوجد أي منتج يحتوي على النيكوتين آمن للأوعية الدموية أو القلب»، وقال توماس مونتسل، من مستشفى جامعة ماينتس، وهو أحد المعدين الرئيسين للتقرير: «يجب أن تنتهي سردية النيكوتين الآمن».

وأضاف مونتسل: «نلاحظ باستمرار في السجائر والسجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأكياس النيكوتين ارتفاع ضغط الدم، وتلف الأوعية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب»، موضحاً أن النتائج أظهرت أن النيكوتين وحده - حتى من دون منتجات الاحتراق السامة أو القطران أو الجذور الحرة الموجودة في دخان السجائر - يسبّب أضراراً للقلب والأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى أن الآثار طويلة المدى للمنتجات الحديثة لاتزال غير معروفة، وتتطلب مزيداً من البحث، خصوصاً أن كثيرين يجمعون بين استهلاك السجائر ومنتجات أخرى، ما يصعب تحديد تأثير كل منتج على حدة.