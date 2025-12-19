«جمر الغضى» يختتم عروض «المسرح الصحراوي»

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، أول من أمس، حيث شهد جمهور الليلة الختامية مسرحية «جمر الغضى»، من تأليف فيصل جواد وإخراج عبدالرحمن الملا، وأداء جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وتصور المسرحية دراما واقعية تتشابك فيها مشاعر الحب الصادق مع دوافع الحسد والغيرة.

وشارك في تجسيد العرض نخبة من الممثلين، منهم: جمعة علي، وفيصل الدرمكي، وأمل محمد، وعبير الجسمي، وشعبان سبيت، ومحمد جمعة، وخلود البديوي، وعادل سبيت، وفوزية معروف، وسامية تاسفاروت، وجوهر المطروشي.

وفي المسامرة النقدية التي تلت العرض، وأدارتها الباحثة وفاء الشامسي من عُمان، ثمّن المتداخلون الحضور الشبابي المتميز في فريق التمثيل، وأثنوا على جودة النص وعمق الرؤية الإخراجية التي واكبت أجواء المهرجان الفريدة.

وكان المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة، قد انطلق مساء 12 ديسمبر الجاري، حيث شهد تقديم ستة عروض مسرحية من الإمارات، وقطر، والأردن، ومصر، وليبيا، كما حفل المهرجان ببرنامج فكري ونقدي متنوع بمشاركة نخبة من الباحثين والممارسين المسرحيين، إضافة إلى عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التي عرفت حضوراً جماهيرياً واسعاً.