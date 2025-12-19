الأمطار تعيد بحيرة من العصر الجليدي إلى الحياة

قبل ما يراوح بين 128 و186 ألف عام، كانت هناك بحيرة تمتد بطول 100 ميل وعمق 600 قدم في شرق كاليفورنيا، في ما يعرف اليوم بـ«صحراء موهافي»، ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض وتراجع الرقعة الجليدية، جفت البحيرة، مخلّفةً وراءها مسطحاً ملحياً أبيض اللون.

إلا أن هطول معدلات قياسية من الأمطار، في نوفمبر الماضي، أعاد الحياة إلى البحيرة القديمة، المعروفة باسم «بحيرة مانلي»، والآن، يضم «وادي الموت» - أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض - بحيرة صحراوية محاطة بجبال تغطيها الثلوج.