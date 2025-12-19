«نتفليكس» تطلق لعبة جديدة لكأس العالم بالتعاون مع «فيفا»

تعتزم شبكة «نتفليكس» إطلاق لعبة محاكاة كرة قدم «فيفا» عبر منصتها للألعاب، خلال صيف 2026، بالتزامن مع كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقاً لما أعلنته الشركة العملاقة، أمس.

وقالت الشركة إن اللعبة، التي تتولى شركة «ديلفي» إنتاجها وتوزيعها، ستكون متاحة لمشتركي «نتفليكس»، ويمكن لعبها بشكل فردي أو عبر الإنترنت مع الأصدقاء باستخدام الهاتف الذكي فقط.

وأوضحت الشركة أن اللعبة المرتقبة من «فيفا»، لم يتم الإعلان بعدُ عن اسمها أو موعد صدورها.

وقال رئيس قسم الألعاب في «نتفليكس»، ألان تاسكان: «ستكون بطولة كأس العالم 2026 الحدث الثقافي الأبرز، والآن سيتمكن المشجعون من الاحتفال بحبهم لكرة القدم من خلال نقل اللعبة مباشرة إلى غرف معيشتهم».

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من قيام «فيفا» بإزالة اسمه عن لعبة الفيديو لكرة القدم الأكثر مبيعاً في العالم.