تطبيق لتسوّق البقالة على «شات جي.بي.تي»

أعلنت شركة خدمات توصيل الطلبات عبر الإنترنت «دور داش» إطلاق تطبيق جديد لتسوّق البقالة مدمج في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي.بي.تي».

ويتيح هذا الابتكار للعملاء التسوّق، وإنشاء سلة التسوّق، وإتمام عملية الشراء بسلاسة عبر تطبيق «دور داش»، ما يحوّل أفكار الوصفات إلى واقع ملموس، مع توصيل السلع مباشرة إلى المنازل في غضون ساعة واحدة فقط. وتمثل هذه الشراكة مع شركة «أوبن إيه.آي»، مالكة منصة «شات جي.بي.تي»، خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات العملاء أينما كانوا، ومع تزايد استخدام «شات جي.بي.تي» لاكتشاف وصفات إعداد الطعام، وتخطيط الوجبات، واستكشاف أفكار طهي جديدة، يوفر هذا التكامل طريقةً سهلةً للانتقال من تخطيط الوجبات إلى طلب المكونات من متاجر البقالة فوراً.

ويمكن للعملاء التسوّق من سلاسل متاجر التجزئة واسعة الانتشار في الولايات المتحدة مثل «كروجر» و«سيف واي»، إضافة إلى المتاجر المحلية المفضلة مثل «بي. رايت» وشنكلس وفير واي ماركتس و«ويجمانز».