متحف العين يستضيف «الآثاري الصغير»

يستضيف متحف العين برنامج «الآثاري الصغير»، وهو مخيم تعليمي تفاعلي يهدف إلى تعريف الأطفال بأساسيات علم الآثار، وتسليط الضوء على غنى التراث الثقافي لدولة الإمارات، ويستمر البرنامج حتى 25 ديسمبر الجاري، ويُقام يومياً في متحف العين، وهو مخصص للأطفال من سبعة إلى 10 أعوام، ويقدّم البرنامج تجربة تعليمية عملية من خلال أنشطة تفاعلية تُمكّن المشاركين من التعرّف إلى طرق اكتشاف القطع الأثرية. وتشمل التجربة أنشطة الملاحظة والتدوين، واستكشاف النقوش والزخارف التقليدية، والرسم البسيط المستوحى من مقتنيات المتحف.

كما يتيح البرنامج للأطفال فرصة استكشاف مجموعة مختارة من مقتنيات متحف العين.