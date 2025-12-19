جامعة محمد بن زايد تنظم أول مؤتمر فلسفي عربي فرنسي

اختُتمت أعمال المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة «المعتقد والعلم والمعقولية»، الذي نظمته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للإسلاميات، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمقر جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من الفلاسفة والمفكرين والأكاديميين والباحثين.

وافتتحت أعمال المؤتمر بكلمة وزير التعليم العالي والبحث والفضاء في الجمهورية الفرنسية، ألقاها بالنيابة عنه رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، الأستاذ الدكتور كلوديو غلديريزي، رحب خلالها بالتعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية في الإمارات وفرنسا، الذي نتج عنه تنظيم هذا المؤتمر العلمي المشترك، ودعا إلى تكثيف الجهود للانفتاح بشكل أكبر ومستمر على طرح الإشكالات المعاصرة التي تشغل العقل الإنساني المعاصر.

تلا ذلك كلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، التي أكد خلالها أن هذا المؤتمر يطمح إلى تأسيس فلسفة تساندية تكاملية، تعيد للعقل مكانته، وللوحي مرجعيته، وللإنسان توازنه الروحي والقيمي في عالمٍ متغير.

من جانبه، أكد مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، خلال محاضرته الافتتاحية في المؤتمر، أن المقام العلمي رفيع المستوى الذي يحتضنه هذا اللقاء الفكري يستدعي إلى الذاكرة لقاءات فكرية شهدتها باريس، مدينة الأنوار، حيث تلاقت مسارات فلسفية مختلفة لتعزيز الحوار الحضاري.