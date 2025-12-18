الكويت.. محكمة الجنايات تقضي بسجن «فاشينستا» 7 سنوات
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس «فاشينستا» مشهورة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية اتُهمت فيها بتعاطي المواد المخدرة والتحريض على الفسق والفجور. ووفقاً لصحيفتي القبس والراي، وجهت النيابة العامة إليها تهمًا عدة، أبرزها: إساءة استخدام الهاتف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع مخلة بالآداب العامة عبر تطبيق «سناب شات»، بالإضافة إلى إقامة أعمال منافية للآداب داخل مسكنها نظير مقابل مادي.
