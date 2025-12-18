«أجمل شتاء في العالم» تضيء على وجهات إماراتية فريدة

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وجهات اتحادية ومحلية، أن إطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، يمثل محطة نوعية لدعم السياحة الداخلية، وتعزيز مكانة الدولة كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأشاروا إلى أن الحملة - التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة - تعد منصة وطنية متميزة للترويج للمقومات الفريدة التي تزخر بها دولة الإمارات، وتسليط الضوء على تجارب سياحية متنوعة واستثنائية تلائم مختلف الفئات.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري: إن «(أجمل شتاء في العالم) تسهم في التعريف بالتجربة السياحية الرائدة التي تمتلكها الإمارات، وتعريف العالم بالإمكانات الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها الدولة في هذا القطاع، وتقديم المنتج السياحي الإماراتي بما يمتلكه من مقومات تراثية ومعالم سياحية وثقافية وترفيهية، بما يسهم في دعم نمو القطاع، وتوفير المزيد من فرص العمل في جميع القطاعات السياحية، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 بجذب 100 مليار درهم كاستثمارات إضافية لقطاع السياحة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل».

من جهته، أكد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة - دبي، هلال المري، أن الأنشطة السياحية المتنوعة التي تشهدها الإمارات خلال «أجمل شتاء في العالم» تسهم في زيادة وتيرة نشاط كل الأعمال من خلال اجتذاب قطاعات واسعة من المجتمع الإماراتي، واستقطاب الملايين من الزوار والسياح، عبر مبادرات ترويجية تنعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد وترفع معدلات النمو، بما يعزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

بينما قال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح محمد الجزيري، إن «الحملة منصة فعالة لإبراز المقومات السياحية والثقافية الفريدة في الدولة، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وتُسلط المبادرة الضوء على تجاربنا وفعالياتنا الاستثنائية خلال الشتاء، التي تشهد إقبالاً متزايداً من المجتمع المحلي والزوار من المنطقة والعالم، بما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز أعمال منشآت الضيافة ومعالم الجذب والشركاء، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني».

من ناحيته، وصف رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع، «أجمل شتاء في العالم» بأنها «منصة وطنية رائدة لتسليط الضوء على دور رواد الأعمال المحليين في ابتكار خدمات وأنشطة سياحية متميزة، تسهم في الارتقاء بالقطاعين السياحي والتجاري في الدولة».

من جانبه، قال مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «تمثل (أجمل شتاء في العالم) نموذجاً متقدماً لآليات العمل الوطني التي توحّد الجهود الاتحادية والمحلية لتطوير مبادرات سياحية نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي وتنموي واسع»، مشيراً إلى أن الحملة رسّخت نفسها خلال فترة قياسية كمساهم رئيس في تحقيق استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات، ونمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة.

فيما قال مدير عام دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، سعيد السماحي: «تعكس مشاركتنا في الحملة التزام الفجيرة بتطوير السياحة الوطنية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، وتسعى الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز المقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للإمارة، بما في ذلك الشواطئ الممتدة، والطبيعة البكر، والمواقع التراثية، لتقديم أنشطة مميزة».

وأكد مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيثم سلطان آل علي، أن الحملة باتت واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير السياحة الداخلية، وتعزيز حضور الإمارات في المشهد السياحي الإقليمي والعالمي.

مكانة متقدمة

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فيليبا هاريسون، إن «أجمل شتاء في العالم» تلعب دوراً محورياً في تعزيز المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارات على قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً على مستوى العالم، كما تسهم في إبراز المعالم السياحية في الدولة، والتعريف بأهم الأنشطة في كل منطقة بالدولة.

