«سوان ليك» على مسرح القرية العالمية من اليوم

تستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها بنسخة خاصة من عرض «سوان ليك» في دبي، ابتداءً من اليوم، ضمن فعاليات موسم الأعياد.

وسيُعاد تقديم هذا العمل الكلاسيكي لتشايكوفسكي، الذي يروي القصة الخالدة للأمير سيغفريد وأوديت، واللعنة التي ألقاها الساحر روثبارت، برؤية جديدة، بمشاركة 26 مؤدياً على المسرح الرئيسي في الوجهة الشهيرة.

وسيحظى الضيوف بتجربة أبرز اللحظات المميزة من العرض، بما في ذلك رقصة البجعة البيضاء والبجعة السوداء الثنائية، ضمن أداءٍ يجسّد جمالية العمل الأصلي.

وسيُعرض العمل يومياً على المسرح الرئيسي حتى 26 الجاري (باستثناء يوم 22).

وتواصل القرية العالمية، بصفتها الوجهة العائلية المفضلة في المنطقة، التميز بعروض استثنائية وترفيه عالمي المستوى في كل موسم، ما يجعلها وجهة يلتقي فيها الضيوف من مختلف الأذواق والثقافات للاستمتاع بتجارب لا تُنسى.

. 26 مؤدياً يشاركون في تقديم «العرض».