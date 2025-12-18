منتجات ذات معنى تحتفي بروح الاتحاد

مع اختتام الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الـ54، تستمر روح الاتحاد التي تجسّد هذه المناسبة من خلال مجموعة المنتجات الرسمية لهذا العام، وجاءت هذه المجموعة ثمرة دعوة عامة أُطلقت على مستوى الدولة تحت شعار «متّحدين»، دُعي من خلالها مبدعون من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في تصميمها، بما يعكس تنوّع المواهب الإبداعية في الدولة.

وتجسد هذه المبادرة التزام عيد الاتحاد المتواصل بالاحتفاء بالهوية الثقافية الوطنية ودعم المواهب المحلية وتوفير فرص للمشاركة والإبداع.

وصُممت المنتجات الرسمية لتبقى حاضرة لما بعد الاحتفالات، مقدّمةً للجمهور تذكارات ذات معنى، تشمل الأزياء والإكسسوارات اليومية والديكورات المنزلية والألعاب العائلية، ولتعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات وقيمها المشتركة على مدار العام، وتتوافر مجموعة المنتجات الرسمية لعيد الاتحاد عبر منصات تسوق.

وقالت مديرة المنتجات والتصميم في فريق عيد الاتحاد، شوق مظفر: «منذ البداية كان هدف الدعوة العامة أسمى من ابتكار منتجات فقط، بل كانت منصة تتيح للفنانين والحرفيين المساهمة في سردية وطنية مشتركة، فقد جمعت أصواتاً إبداعية قدّم كلٌّ منها رؤيته الخاصة لهوية عيد الاتحاد والتراث من خلال تصميمه، وكان نتاج هذه التجربة الحصول على مقتنيات ومنتجات تحمل قيمة ومعنى دائم تتجاوز حدود الاحتفالات».

وعبّر فريق عيد الاتحاد عن امتنانه وشعوره بالفخر تجاه الـ44 مساهماً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، الذين قدّموا من خلال أعمالهم قطعاً صُمّمت بعناية لتعكس عناصر التراث والحِرفية وروح المجتمع.