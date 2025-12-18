خلال رأس السنة في دبي.. سهرة حالمة بأعلى عجلة مشاهدة بالعالم

تقدم عين دبي، أعلى عجلة مشاهدة في العالم، سهرة احتفالية مميّزة في ليلة رأس السنة، تتيح للزوار استقبال العام الجديد على ارتفاع 250 متراً، حيث يمكنهم الاستمتاع بالإطلالات البانورامية الخلّابة على أفق دبي ومتابعة عروض الألعاب النارية التي تزّين سماء الإمارة عند منتصف الليل، وسط أجواء استثنائية، وتُقام هذه الفعالية السنوية في قلب جزيرة بلوواترز، لتقدّم تجربة تناسب اللقاءات العائلية، والجلسات مع الأصدقاء.

وتبدأ أسعار التذاكر من 315 درهماً للمقصورة العادية أو ذات الإطلالة، و695 درهماً للمقصورة المميزة من فئة «بريميوم»، اللتين توفران إطلالات بانورامية على الإمارة.

ودعت عين دبي زوارها إلى الاستمتاع بهذه الاحتفالية الاستثنائية مع أحبائهم، والتي تتيح أمامهم فرصة استقبال العام الجديد فوق دبي وسط أضوائها المتلألئة وأجوائها النابضة بالحياة، كما تضمن لهم مساحةً مثاليةً للاحتفال وقضاء أجمل الأوقات.