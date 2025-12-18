أثينا ضيف شرف «إكسبوجر».. بـ 140 عملاً فنياً

يحتفي المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بالعاصمة اليونانية أثينا ضيف شرف في دورته الـ10، عبر تجربة بصرية تحمل عنوان «فضاء أثينا»، وتضم أكثر من 140 عملاً فنياً لستة فنانين بصريين، وتقدم سرداً مصوراً يلتقط ملامح المدينة وحكاياتها، ويستحضر ما تختزنه من ذاكرة حضارية.

ويأتي جناح أثينا ضمن ركن «فضاءات» المخصص للسرد القصصي المصور، الذي يعيد المهرجان من خلاله تقديم المعارض بوصفها منظومات ثقافية متكاملة يقرأها الزائر ويعيشها كحكاية واحدة، لا كأعمال فنية منفصلة تعرض جنباً إلى جنب.

وخلال أيام المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمنطقة الجادة في الشارقة، من 29 يناير إلى الرابع من فبراير 2026، يقدّم «فضاء أثينا» أعمالاً حازت اعترافاً دولياً لما تطرحه من موضوعات إنسانية عميقة توثق حياة مجتمعات مهمشة، وتنوّه بجهود ممارسات الحفاظ على الهوية، وترصد التداعيات الإنسانية للتحولات الاجتماعية.

وتسلط المعارض الستة في «فضاء أثينا» الضوء على التنوع الاجتماعي والوجداني للشعب اليوناني، من عائلات الرعاة الرحّل، وأحياء المهاجرين، إلى مجتمعات تشكّلها الشعائر الدينية والعادات والإيمان والذاكرة المشتركة.

وتجمع دورة 2026 من «إكسبوجر» أكثر من 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً في أكثر من 570 فعالية.