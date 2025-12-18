«السنت» بملايين الدولارات.. هواة يحوّلون عملة منسية إلى كنز

لمن يقول إن السنت الأميركي لم يعد له أي قيمة، فإن بعض هواة جمع العملات يختلفون تماماً مع هذا الرأي، فقد دفع هؤلاء ملايين الدولارات مقابل آخر عملات السنت التي جرى تداولها في الولايات المتحدة، قبل أن تنهي الحكومة إنتاج هذه الفئة، في نوفمبر الماضي، وباعت دار سك العملة الأميركية 232 مجموعة، من ثلاث عملات سنت، بمبلغ 16 مليوناً و76 ألف دولار، في مزاد أُقيم الخميس الماضي، واستضافته دار «ستاكس باورز غاليريز»، أما المجموعة رقم 232، التي تضم آخر ثلاث عملات من فئة السنت جرى سكها على الإطلاق، فبيعت مقابل 800 ألف دولار.

من جهته، قال رئيس «ستاكس باورز» براين كيندريلا: «لقد أسرت (هذه العملات) خيال الجمهور كما لم تفعل سوى قلة من العملات النادرة التي تعاملنا معها».

وعندما جرى طرح عملة السنت للمرة الأولى عام 1793، كان بالإمكان شراء بسكويت أو قطعة حلوى واحدة بها، أما اليوم فمعظم هذه العملات مخزنة في برطمانات أو أدراج مهملة، ومع ذلك فإنها قد تمثل أيضاً قطعاً تاريخية ثمينة لهواة جمع العملات.