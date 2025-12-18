مدينة إكسبو دبي: استعدوا لمزيد من الفرح في ساحة الوصل

سجّلت مدينة الشتاء 2025، التي تعدّ إحدى الفعاليات الرئيسة لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أعلى معدل لاستقبال الزوار في الأسبوع الأول، منذ افتتاحها عام 2022، حيث استقبلت ما يقارب 38 ألف زائر، خلال الفترة من السادس إلى 13 الجاري، فيما ارتفعت نسبة مبيعات الأكشاك بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

وتتواصل شعبية مدينة الشتاء بالتزايد عاماً بعد آخر، حيث تستقبل العائلات والزوار من مختلف الجنسيات يومياً في ساحة الوصل للاستمتاع بأجوائها الاحتفالية المبهجة والمشاركة بالأنشطة العائلية والمرح المتواصل كل يوم.

وقالت المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «تحظى مدينة الشتاء في دورتها الرابعة بقاعدة متنامية من الزوّار الذين ينتظرون الحدث كل عام، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الزيارات المتكررة عاماً بعد عام، وسعداء جداً بهذا الإقبال الكبير الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستماع بعناية إلى ملاحظات الزوّار، لاسيما في ما يتعلق بنوعية الأنشطة العائلية والاحتفالية ضمن الحدث، وعروض المأكولات والمشروبات، وبالتالي أضفنا في هذه الدورة مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الزوّار على الزيارات المتكررة وقضاء وقت أطول في ساحة الوصل خلال مدينة الشتاء، ونستعد خلال الأسبوعين القادمين لإضافة المزيد من البهجة واللحظات المميزة لكل زوارنا».

ويرجع نجاح الوجهة في أسبوعها الأول، حسب بيان لمدينة إكسبو، إلى أسباب عدة «منها سعر تذكرة الدخول البالغ 50 درهماً فقط، ويشمل 11 فعالية ونشاطاً مجانياً ضمن المدينة، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي تشمل جميع الأعمار، وكذلك سهولة الوصول إلى مدينة إكسبو دبي، وتوافر العديد من مواقف السيارات المجانية، ما يدفع الزوار إلى قضاء وقت أطول في المدينة، والعودة لزيارتها مرات أخرى، وأدى بالتالي إلى تسجيل سوق مدينة الشتاء ومنافذ الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 60 إلى 70% في المبيعات، ما يؤكد النجاح التجاري والمجتمعي المتزايد للحدث».

وتستمر مدينة الشتاء في استقبال الزوار حتى 31 الجاري، محوّلةً ساحة الوصل إلى عالم من الأفراح والضحكات والبهجة الموسمية.

ويقترب موعد الحفل الغنائي المسرحي الذي ينتظره كثيرون سنوياً «كارولز باي كاندل لايت» في مدينة إكسبو دبي، والذي سيقام خلال الفترة ما بين 20 و24 الجاري، بواقع عرضين يومياً تحت قبة الوصل التفاعلية الغامرة، ويجمع بين أشهر أغاني موسم الأعياد التي تعزفها أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية في المنطقة، وتدعو الجمهور للمشاركة في ترديد الأغاني في أجواء عائلية رائعة تخلق ذكريات لا تنسى.

احتفال خاص بالعائلات

تختتم مدينة الشتاء موسمها الرابع باحتفالات نهاية العام، في 31 الجاري، المصممة خصيصاً للعائلات والأطفال في ساحة الوصل، وتشمل الأمسية احتفالين منفصلين بالعام الجديد، أحدهما للأطفال والآخر للكبار، وسط عروض ضوئية غامرة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة فوق الأطفال، إلى جانب الموسيقى الحية من تقديم المنسق الموسيقي «دي جي شوك» وابنته «دي جي ميشيل» على مسرح الوصل.

تبدأ الاحتفالات في الساعة 7:00 مساءً، مع مجموعة الأغاني المخصصة للأطفال واليافعين، التي تقدّمها «دي جي ميشيل» الموهوبة، يتبعها الاحتفال الأول بنهاية العام في الساعة 9:00 مساءً، حيث يتوسّط الأطفال المسرح للعد التنازلي للعام الجديد في أجواء من الفرح والسعادة، وإطلاق القصاصات الورقية الملونة، وتتواصل الاحتفالات حتى العدّ التنازلي الرئيس عند منتصف الليل بالألعاب النارية، مع الموسيقى الحيّة بأغاني المنسق الموسيقي «دي جي شوك»، ليستقبل الزوار العام الجديد بذكريات رائعة عن مدينة الشتاء.

. 31 الجاري موعد اختتام فعاليات «مدينة الشتاء» في دورتها الرابعة.