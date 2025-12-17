طفل يتسبب بضرر بعشرات آلاف الدولارات لقطعة فنية

أسقط طفل صغير تاجاً ذهبياً، تبلغ قيمته 322839 دولاراً أميركياً، في متحف X ببكين، الصين، متسبباً بأضرار بآلاف الدولارات.

وتُظهر لقطات مصورة الطفل وهو يلمس واجهة العرض الزجاجية، ثم يسقط التاج على الأرض محطماً، ويبلغ وزن التاج كيلوغرامين، وهو ملكٌ لمؤثرة التجميل تشانغ كايي.

وصُنع التاج بدقة متناهية من الذهب الخالص على يد زوجها الفنان تشانغ يودونغ لترتديه في يوم زفافهما.

ويُقدّر الخبراء الآن قيمة الأضرار بنحو 56868 دولاراً، وهناك مخاوف من تحميل والدي الطفل المسؤولية القانونية عن ذلك.

ورغم أن القطعة مؤمّنة، تعتقد المؤثرة أن قيمتها لا يمكن تحديدها بناءً على وزن الذهب فقط. وقالت: «لذلك، أطلب المشورة عبر الإنترنت حول أفضل طريقة لحساب الضرر».

وكان متحدث باسم المكان قد صرّح سابقاً بأن «غطاء العرض لم يكن مثبتاً بإحكام»؛ وفقاً لما ذكرته صحيفة «مترو».

وأكد محامون أنه بالنظر إلى خصائص التاج وقيمته، كان ينبغي أن يكون صندوق العرض أكثر ثباتاً وحماية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لافتة «ممنوع اللمس» قد وُضعت على القطعة قبل الحادث.

وفي منشور لاحق، أوضحت تشانغ أنها لم تكن تنوي أبداً المطالبة بتعويض من عائلة الطفل أو فضح أي شخص بسبب المحتوى المنشور على الإنترنت. وأشارت إلى أن القطعة مؤمّنة بالكامل وأنها تريد فقط المشورة حول أفضل طريقة لتقديم المطالبة.

ويجري حالياً تقييم التاج المتضرر من قبل خبراء، بينما تستمر المناقشات.