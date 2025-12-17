إدارة اللوفر في باريس تعلن فتح المتحف جزئياً رغم الإضراب

أعلن متحف اللوفر في باريس إعادة فتح أبوابه جزئياً، اليوم، رغم استمرار الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون في اجتماع الجمعية العامة في وقت سابق من اليوم.

وقال ناطق باسم المتحف "ليست كل الأقسام متاحة، لكن المتحف مفتوح ويستقبل حالياً طلائع الزوار". قبل ذلك بقليل، صوّت نحو 300 موظف يضربون احتجاجا على نقص الموظفين وتدهور حالة المبنى، لصالح تمديد الإضراب يوماً ثانياً بعد ذلك الذي نفذوه الاثنين.

وكان العاملون بمتحف اللوفر صوتوا لصالح تمديد الإضراب في المتحف الأكثر زواراً في العالم.

ويحتج العاملون النقابيون على نقص العمالة المستمر وتدهور المبنى وقرارات الإدارة الأخيرة- وتزايد والضغوط بعد عملية السرقة التي تعرض لها المتحف في أكتوبر الماضي.

وصدر القرار خلال اجتماع جمعية عامة خلال الصباح، بعدما تبنى العاملون قرار الإضراب بالإجماع مطلع هذا الأسبوع.