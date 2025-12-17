الهند تلزم الأطباء بكتابة الوصفات الطبية بوضوح

اتخذت السلطات الصحية في الهند خطوات حاسمة لتعزيز سلامة المرضى، بعد تزايد المخاوف بشأن حالات الأخطاء الدوائية الناتجة عن الوصفات الطبية غير الواضحة.

وأعلنت الهيئة الطبية الوطنية الهندية، عن إلزام جميع الأطباء بكتابة وصفاتهم الطبية بطريقة واضحة ومقروءة، بهدف تقليل الأخطاء في صرف الأدوية وضمان الجرعات الصحيحة. وتشمل هذه التوجيهات مراقبة الوصفات في الكليات الطبية، وتدريب طلاب الطب على كتابة وصفات دقيقة ومقروءة.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات ستساهم في منع سوء الفهم بين الأطباء والصيادلة، وتمكين المرضى من قراءة وصفاتهم الطبية بأنفسهم، فضلاً عن خفض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن الأخطاء الدوائية.

ويأتي هذا القرار بعد أن سلطت محكمة البنجاب وهاريانا العليا الضوء على المخاطر المرتبطة بالوصفات غير المقروءة، والتي قد تؤدي إلى صرف أدوية خاطئة أو جرعات غير مناسبة، مسببة أضراراً صحية يمكن تجنبها. وأكدت المحكمة أن الوصفة الطبية المقروءة تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الصحة، وفقاً للمادة 21 من دستور الهند.

واستجابة لهذه المخاوف، أصدرت الهيئة الوطنية للطب تعليمات جديدة لتعزيز المساءلة في ممارسات وصف الأدوية على مستوى البلاد، في خطوة وصفتها السلطات بأنها ضرورية لحماية صحة المرضى وضمان سلامتهم.