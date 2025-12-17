"انتيريرز الإمارات" تكشف عن مجموعة "أترموست" الجديدة لموسم الأعياد

مع بداية أجواء الاحتفالات ونهاية عامٍ واستقبال آخر جديد، تُقدّم "انتيريرز الإمارات" لعملائها فرصة مثالية لإضفاء لمسات احتفالية دافئة على منازلهم من خلال إطلاق تشكيلة "أترموست" Uttermost الجديدة. تضم المجموعة باقة راقية من قطع الديكور المصممة بعناية لتمنح كل مساحة لمسة من الفخامة والدفء. ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد التزام "انتيريرز الإمارات" المستمر بتقديم خيارات فاخرة بتصاميم عصرية تجمع بين جودة الحِرفية وروعة التفاصيل، بما يلبي تطلعات عملائها في مختلف أنحاء الدولة.

تستحضر هذه التشكيلة الجديدة، بطابعها الاحتفالي، الأسلوب المميز لعلامة "أترموست" في تقديم تصاميم خالدة تمزج بين الجماليات العصرية والعناية الفائقة بالتفاصيل. ومن بين أبرز ملامحها مجموعة Neutral & Earthy التي تحمل في اسمها روح الألوان الطبيعية، حيث تمتاز بدرجات دافئة وخامات ناعمة وتشطيبات مستوحاة من الخشب، ما يضفي على المساحة بساطة راقية وجمالًا صافياً، ويمنحها أجواءً دائمة من الراحة والفخامة والتميّز.

تأتي هذه المجموعة بتصميم يلائم طيفاً واسعاً من أساليب الديكور، سواء العصري أو الكلاسيكي، وتضم قطعًا مميزة لغرف المعيشة والطعام والنوم. وقد صُنعت كل قطعة بعناية لافتة، لتمنح العملاء سهولة في تجديد منازلهم وإضافة لمسات احتفالية تنسجم مع روح الموسم وتلائم مختلف الأذواق. وتؤكد التشكيلة الجديدة التزام علامة Uttermost المستمر باختيار المواد عالية الجودة والاعتماد على الحِرفية المتقنة، ما يجعل كل قطعة إضافة فريدة تبقى بارزة وحاضرة في أي منزل.

تتوفّر تشكيلة "أترموست" الاحتفالية الفاخرة لدى "انتيريرز الإمارات" حصرياً، عبر الموقع الإلكتروني أو في معارضنا، ما يجعلها بمتناول جميع العملاء، في مختلف أنحاء الدولة.

قال رائد الدبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات":

"في انتيريرز الإمارات نؤمن بأن لكل منزل طابعه الخاص، وأن موسم الأعياد فرصة لإضافة لمسات تزيده جمالاً ورقياً. وتأتي مجموعة ’أترموست‘ الجديدة لتقدم ألواناً محايدة بلمسات عصرية، ومواد طبيعية، وقطع ديكور مصممة بعناية لتلائم أذواق عملائنا كافة. نحن سعداء باستمرار شراكتنا مع ’أترموست‘ وتقديم تشكيلة موسمية تمنح المنازل في الإمارات دفئًا وأناقة وطابعاً معاصراً."

مع إطلاق هذه التشكيلة الجديدة، تُعزّز "انتيريرز الإمارات" موقعها المتميّز كوجهةٍ رائدة في عالم الديكور المنزليّ الفائق الجودة، وتُوفّر لعملائها طريقةً عملية وسهلة لتحديث منازلهم، من خلال مجموعة قطعٍ موسمية مُختارة بعناية، تجمع بين الشعور بالدفء واللمسات الأنيقة والحِرفية الملفتة. استكشفوا تشكيلة Uttermost الاحتفالية، أو اعرفوا المزيد عنها عبر: www.interiorsfurniture.com