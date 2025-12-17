مؤثرة شهيرة تتعرض للسحل والضرب في صالون تجميل

تعرضت مارينا إيلينا، المؤثرة الروسية المثيرة للجدل والمتخصصة في تقييم خبراء التجميل، للضرب في صالون تجميل بمدينة "نيجني نوفغورود"، وتم سحلها من قدميها إلى الشارع. أرادت المؤثرة الروسية إجراء "حملة تفتيش" في الصالون وتصويرها بالفيديو، ولكن بمجرد تشغيلها للكاميرا، انقض عليها أصحاب المكان.

تفاصيل الحادث

وفقاً للصحافة الروسية، وقع الحادث في 10 ديسمبر في صالون تجميل تملكه خبيرة تجميل الأظافر "إليزابيث بوليشوك" في نيجني نوفغورود. توجهت المدونة مارينا إيلينا -التي تقدم نفسها كـ "نجمة الإنترنت الأولى" (HeadSuperstar) على مواقع التواصل- لإجراء "تفتيش". كانت المدونة واثقة من أن صاحبة الصالون تقدم خدمات تجميلية طبية دون الحصول على التعليم أو الشهادات المناسبة.

وصرحت "نجمة الإنترنت" الشهيرة بـ "المدونة المفتشة" عبر قناتها على تليجرام: "لقد عرضت (إليزابيث بوليشوك) شهادتها على موقع الإعلانات، قمت بفحصها وأدركت فوراً أنها مزورة".

خشيت إيلينا أن يتعرف عليها موظفو الصالون، لذا أرسلت صديقتها لتلقي الخدمات التجميلية. وبمجرد انتهاء "مجري التجربة" من الإجراءات، دخلت المدونة إلى الصالون وشغلت الكاميرا وبدأت تطالب "بوليشوك" بإبراز وثائق تثبت مؤهلاتها. ووفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة، بدلاً من الإجابة، انقضت صاحبة الصالون على المدونة بقبضتها. ثم هرع زوج خبيرة التجميل لمساعدتها، حيث ضرب إيلينا، وأمسكها من شعرها وسحلها إلى الشارع.

ذكرت إيلينا عبر تليجرام أنها أصيبت بارتجاج في المخ والعديد من السحجات والكدمات، كما زعمت أن هاتفها تحطم داخل الصالون. قدمت الفتاة بلاغاً للشرطة وكان عليها الخضوع لفحص الطب الشرعي لإثبات الضرب. ولم تعلن الشرطة بعد عن إجراء تحقيق في الواقعة.

تاريخ من الفضائح

كانت إيلينا طرفاً في فضائح مدوية متكررة. إحداها وقعت عندما ذهبت لإجراء "بديكير ذكي" (SMART-pedicure) في صالون "أناستاسيا خارميتش". قبل البدء، قررت التحقق من المواد، فوجدت أن طلاء الأظافر منتهي الصلاحية والأدوات غير مناسبة. صورت إيلينا ما يحدث، فتوترت الخبيرة وأبلغت الإدارة. اتصلت المالكة وطلبت منها المغادرة، ثم هددها رجل عبر الهاتف بـ "بقطع ساقيها".

في اليوم التالي، اتهمت المالكة "خارميتش" المدونة بالنصب، ومحاولة السرقة، وتعاطي المخدرات، ونشر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). وصل الأمر لبرنامج "دعهم يتحدثون" على القناة الأولى، وانتهى بتبادل الاتهامات واللجوء للقضاء.

حادثة رذاذ الفلفل

في يوليو، أثارت إيلينا فضيحة في صالون آخر، حيث استدعت الشرطة لعدم وجود ترخيص طبي لدى أحد العاملين. جلست ورفضت المغادرة، فحاولت زبونة أخرى إخراجها لأن إيلينا "شلت" عمل الصالون.

رداً على ذلك، رشت إيلينا رذاذ الفلفل، ما أدى لإصابة موظفة بنوبة ربو استدعت الإسعاف، وإصابة الزبونة بحروق ومشاكل في الرؤية. حررت الشرطة محضراً بـ "العمل التخريبي الطفيف" (جنحة شغب) ضد إيلينا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها رذاذ الفلفل، لكن العواقب كانت الأخطر هذه المرة. يذكر أن تصوير هذا النوع من المحتوى "الصادم" (Trash-content) غالباً ما ينتهي بفضائح ومشاكل قانونية.