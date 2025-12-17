«حتّا × مهرجان دبي للتسوق».. مغامرات وموسيقى وطبيعة خلابة

وسط الإطلالات الخلابة لجبال حتا، انطلقت فعالية «حتّا × مهرجان دبي للتسوق» لتقدم، حتى 31 الجاري، مجموعة من عروض الألعاب النارية، وتجارب المغامرات، والطهو، والموسيقى، والألعاب العائلية.

وتضم دورة هذا العام عروضاً عالمية ومشاركاتٍ فريدة من أنحاء المنطقة، بما في ذلك قبة سينما روكسي، التي تقام في حتا للمرة الأولى، وتجربة «دينر إن ذا سكاي» وسط الإطلالات الفريدة على جبال الحجر، وأولى حفلات كاندل لايت في المنطقة.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.

وتقام فعالية «حتّا × مهرجان دبي للتسوق» وسط المناظر الطبيعية لجبال الحجر لتضفي طابعاً مميزاً على هذه الوجهة الساحرة، لاسيما أنّ المهرجان يقام في الهواء الطلق مستنداً إلى أربع ركائز، هي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية.

ومن أبرز الأنشطة التي توفرها الفعالية للزوار مجسمات ضوئية مذهلة وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة، حيث يمتد مسار في البرية، وهو مضمار ساحر مُضاء لرحلة مشي غامرة، لمسافة كيلومتر، ويتضمن مجسمات متلألئة مستوحاة من الحياة البرية، ومسارات مزودة بأضواء LED، ومحطات تعليمية تسلط الضوء على البيئة الأصلية في حتا.

أما «فورتكس أوف لايت»، و«ريفر جيت»، و«ذا بولس»، فثلاث مناطق لعروض الأضواء الساحرة، ترتقي بأجواء المهرجان إلى مستويات مميزة، وتوفر رحلة استكشاف استثنائية للعائلات وفرصة لالتقاط الصور التذكارية.

وتقام كل يوم جمعة وسبت، في الساعة الثامنة مساءً، عروض الألعاب النارية، علاوة على ليلة رأس السنة عند منتصف الليل احتفالاً ببداية العام الجديد.

وتتضمن الفعالية كذلك حفلات موسيقية على ضوء الشموع، وهي سلسلة من عروض موسيقية على ضوء الشموع، تقام في الهواء الطلق بين الجبال، وتتضمن: 100 عام من الألحان العربية الشهيرة (19 الجاري)، ورحلة البيانو عبر العصور (27 الجاري).

ويقدم مهرجان دبي للتسوق أول تجربة سينمائية في حتا (قبة سينما روكسي)، وهي عبارة عن قبة بنيت خصيصاً لعرض الأفلام، وتتضمن التجربة تقديم مجموعة من الأفلام الشهيرة وسط إطلالات رائعة على الجبال.

وللمرة الأولى أيضاً يقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة «دينر إن ذا سكاي» في حتا وادي هب، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. وتستمر التجربة حتى 20 الجاري، وتستضيف كل منها 22 زائراً يستمتعون بفرصة مميزة لمشاهدة عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، أيام الجمعة والسبت.

ومع أكثر من 30 تجربة مشوّقة، تبرز حتّا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشّاق الطبيعة والحركة، ويمكن للزوّار إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل مغامرات هوائية مفعمة بالحماس، ورياضات التحدّي والدقة، واستكشاف الطبيعة، وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

إقامة فاخرة

خلال فعالية «حتّا × مهرجان دبي للتسوق» تتحوّل حتّا إلى وجهة لأشهى تجارب تناول الطعام المفعمة بالنكهات الشهية، التي تجمع بين أشهر العلامات المحلية وأبرز مفاهيم الطعام في دبي.

ويمكن للزوّار تمديد تجربتهم خلال مهرجان دبي للتسوّق عبر خيارات الإقامة الفاخرة في منتجعات حتا.

