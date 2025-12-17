رفيقة العَبرة في دبي

طيور النورس تتصدّر المشهد، كأنها حارسة الخور، ورفيقة العَبرة في ذهابها وإيابها.. لتكمل جمال الصورة، وتحلّق فوق المياه الهادئة، والأفق المفتوح في هذه البقعة الأصيلة بقلب المدينة القديمة، لترحب بالضيوف من جهات العالم المختلفة، الذين يجرّبون، ربما، هذه الرحلة للمرة الأولى، ليتنقلوا ما بين ديرة وبر دبي، عبر هذه الوسيلة التقليدية التي تعد علامة مميزة على دبي، وشريانها النابض بالحيوية، وحكايات الزمن الجميل منذ سنوات بعيدة.