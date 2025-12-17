مطار دبي ينبض بالفرح خلال موسم الشتاء

تحول مطار دبي الدولي (DXB) إلى حكاية شتوية ساحرة تهدي المسافرين أجواء احتفالية تجمع بين التجارب الرقمية والأنشطة التفاعلية، لتضفي على تجربة السفر طابعاً استثنائياً ومليئاً بالفرح.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية، التي تستمر حتى 10 يناير المقبل، الزينة الاحتفالية، والعروض الجوالة، وورش العمل التفاعلية في مختلف مباني المطار، لتمنح المسافرين لحظات لا تنسى، وتجربة سفر تحتفي بروح موسم الأعياد بكل تفاصيلها، وتنبض الصالة B بالحياة مع منطقة العائلة التي تم تنسيقها بعناية لتكون مساحة دافئة ومليئة بالبهجة، حيث تتوسطها مجسمات فنية مضيئة وديكورات شتوية أنيقة، إلى جانب أكشاك احتفالية لتغليف الهدايا مجاناً.

وعبر مغامرة رقمية مبتكرة تحول «المبنى 3» إلى مسار استكشافي تفاعلي، إذ يمكن للمسافرين استخدام هواتفهم للبحث عن قطع زينة افتراضية مخفية في أرجاء المبنى.

ويقدم مطار دبي عبر منصته الرقمية الجديدة تجربة ترفيهية تضم ثلاث ألعاب احتفالية سريعة، تم تصميمها خصيصاً للمسافرين الذين يملكون وقتاً إضافياً قبل رحلاتهم. وتجوب شخصيات احتفالية مستوحاة من أجواء القطب الشمالي أروقة المطار خلال أيام الذروة، لتنشر الفرح بين المسافرين.

. 10 يناير المقبل، موعد اختتام الفعاليات التي تضفي لمسة من المرح على أجواء «المطار».