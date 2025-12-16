السجن 21 عاما ونصف على منفذ حادث دهس مشجعي ليفربول

صدر اليوم الثلاثاء حكم بالسجن لمدة 21 عاما ونصف على شخص بريطاني تسبب في إصابة أكثر من 130 عندما دهس بسيارته حشدا من مشجعي فريق ليفربول لكرة القدم خلال احتفالهم في مايو الماضي بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد اعترافه بإجمالي 31 تهمة جنائية تتعلق بالحادث. وقال ممثلو الادعاء إن بول دويل (54 عاما) قاد سيارته نحو حشد المشجعين، وصدم بالغين وأطفالا وأطاح بهم أو جرهم أسفل سيارته، لمجرد أنه فقد أعصابه.

وأقر بول دويل في نوفمبر بأنه مذنب في 31 تهمة، تسع منها بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم. وقال المدعي بول جريني أمس الاثنين إن دويل كان في "نوبة غضب تملكت منه تماما" عندما أصاب 134 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، ليثير الذعر في "يوم بهجة".

وقال محاميه سيمون تسوكا للمحكمة إن دويل "نادم ويشعر بالخجل ويأسف بشدة"، وأشار إلى شهادات إيجابية ممن عرفوا دويل، قائلا "جزء من المفارقة في هذه القضية... أن جميعهم يجدون أفعاله غير مفهومة ولا تشبه الرجل الذي يعرفونه تمام المعرفة".

وجلس دويل في قفص الاتهام في محكمة بليفربول، في حين قال القاضي أندرو ميناري "يكاد يكون من المستحيل أن نفهم كيف يمكن لأي شخص عاقل أن يتصرف كما فعلت". وأضاف القاضي أن "قيادة مركبة نحو حشود من المشاة بهذا الإصرار والاستهتار بحياة الإنسان أمر يصعب فهمه".

وكان دويل لفترة وجيزة فردا في مشاة البحرية الملكية في أوائل التسعينيات قبل تسريحه بعد عدة إدانات بالعنف، لكن الادعاء العام قال إنه بحلول وقت الحادث كان "رجل عائلة" وغير حياته.