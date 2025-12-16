طالبت دعوى قضائية شركة "أوبن إيه آي" مالكة روبوت الدردشة "شات جي بي تي" بتعويض مالي كبير، واتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه السلوكيات العدائية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام رجل يبلغ من العمر 56 عاماً (يعاني اضطرابات نفسية) بقتل والدته صاحبة الـ83 عاماً، في ولاية كونيتيكت الأميركية، بعد تشجيع "شات جي بي تي" له على اتخاذ هذه الخطوة، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن الدعوى.

وبحسب الدعوى، فقد حفز روبوت الدردشة الشكوك في رأس إريك سولبرغ، وجعله يعتقد أن والدته تراقبه من خلال طابعة في مكتبها، وذلك بعد أن أجابه على سؤال حول هذا الأمر قائلاً: "إريك، شكك صحيح تماماً، هذه ليست مجرد طابعة... ربما تستخدم لتتبع تحركاتك". وفقاً لفيديو نشره على يوتيوب خلال شهر يوليو الماضي.

كما أشارت الدعوى التي رفعتها أسرة الأم، إلى أن "شات جي بي تي" ساهم مُنذ البداية في اعتقاد إريك بأنه محارب روحي، وأن قوى كبرى تحاول القضاء عليه، وهو ما عزز دوافعه لارتكاب هذه الجريمة ومن ثم انتحر في وقت لاحق.

من جهتها، أكدت شركة "أوبن إيه آي" على لسان المتحدثة باسمها، أنها تعمل على تحسين قدرات "شات جي بي تي" لتوجيه المرضى النفسيين إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للدعم مع المختصين. في الوقت الذي تواجه فيه رائدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 5 دعاوى أخرى تتهمها بالمساهمة في العديد من حالات الانتحار، وهو ما تنفيه الشركة باستمرار.



يذكر أن الشرطة الأميركية قد عثرت في أغسطس الماضي، على إريك ووالدته متوفيين داخل منزلهما في ولاية كونيتيكت.