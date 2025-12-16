مهرجان شِتَانا في حتّا يقدم لزواره 150 ورشة إبداعية وسط الطبيعة الخلابة

ضمن فعاليات مبادرة «شِتَا حتّا»، يقدم «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار حملة #وجهات_دبي، لزوّار مهرجان «شِتانا في حتّا» هذا العام، باقة تضم 150 ورشة عمل إبداعية تعزّيزاً لدور المهرجان كمنصة مجتمعية تُقدّم تجارب مبتكرة وسط الطبيعة الخلابة لمنطقة حتّا.

ويأتي التوسُّع في عدد ورش العمل هذا العام في ضوء الإقبال الكبير الذي حظيت به في الدورات السابقة، وتأكيداً لحرص «براند دبي» على توفير فعاليات نوعية من خلال المهرجان تُسهم في تطوير مهارات المشاركين، وتمنح العائلات والزوار من مختلف الأعمار فرصة التفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية المستوحاة من البيئة ضمن أجواء متميزة تحفّز الإبداع.

وستكون منطقة ورش العمل بمثابة مركز إبداعي للأطفال والكبار على حد سواء، بأجندة حافلة بالأنشطة التفاعلية طوال فترة المهرجان. وسيتم تنظيم ورش العمل في الهواء الطلق، مع إطلالة على بحيرة ليم وساحة المهرجان المحيطة، لتقدم فرصة للزوار، الصغار أو الكبار، لتعلّم مهارات الحرف اليدوية والفنون المستوحاة من جمال البيئة الطبيعية لمنطقة حتّا من خلال مجموعة متميزة من المتخصصين من أهل حتّا.

وتضم ورش العمل هذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية والحرفية التي صممت لتلائم الاهتمامات المختلفة، وتستمد أفكارها من البيئة المحلية الغنية في منطقة حتّا. وتشمل قائمة هذا العام ورشاً لإكساب المشاركين مهارات جديدة في: التطريز بالإبرة، وتلوين المنتجات المصنوعة من القماش، وتزيين المراوح الورقية، وصنع الإكسسوارات، كذلك صنع بعض الكماليات الأخرى باستخدام الأقمشة مثل الحقائب، وتعليم أساسيات صناعة أوعية الموزاييك، وتصميم القمصان، وتنسيق الماسات اللامعة، والخرز، وتشكيل الأوعية المصنوعة من الفخار والصلصال، وفنون الكروشيه للمبتدئين، والرسم والتلوين على منتجات متعددة كالأكواب واللوحات القماشية، وصُنع الدمى المحشوة، وغيرها الكثير من الأنشطة الإبداعية اليدوية، بما يتيح للزوار استكشاف مهارات جديدة وتطبيقها عملياً ضمن بيئة تستلهم جماليات الجبال والوديان التي تشتهر بها منطقة حتّا.

وتأتي ورش العمل هذا العام بمشاركة أهالي حتا ودبي، وتعاون بين «براند دبي» ونخبة من الجهات المتخصصة والمبدعين المحليين، بما في ذلك The Sewing House، ومشاركة المبدعات شيخة البدواوي، وبدرية عبيد علي، وعائشة جوهر. ويعكس هذا التعاون حرص «براند دبي» على دعم المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة، وتمكين روّاد الأعمال من المشاركة في الفعاليات الكبرى التي تزخر بها دبي، بما يتيح لهم فرصاً أوسع للتعريف بإبداعاتهم وتعزيز حضورهم في المشهد الإبداعي المحلي.

وأكدت عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان «شِتَانا في حتّا»، أمينة طاهر، أن ورش العمل تُعد أحد أبرز عناصر الجذب هذا العام، مضيفة: «نحرص في براند دبي على أن تكون الورش منصة لتعزيز الإبداع وتنمية المهارات الذاتية لدى المشاركين، فهي ليست مجرد دروس فنية، بل تجربة متكاملة تتيح التواصل مع الطبيعة واكتشاف قيم جديدة من خلال الحرف والأنشطة المستوحاة من بيئة المكان».

وأضافت: «نواصل من خلال المهرجان تسليط الضوء على مقومات منطقة حتّا الطبيعية والتراثية، وتعزيز حضورها كوجهة شتوية مميزة، فضلاً عن نشر الوعي بممارسات الاستدامة عبر توظيف مواد محلية وطرق إبداعية تسهم في ترسيخ علاقة الزوار بالبيئة المحيطة».



