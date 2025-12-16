حقيقة تصنيف "الصحة العالمية" مواليد الثمانينيات "كبار سن"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً منشوراً يزعم أن منظمة الصحة العالمية صنّفت مواليد ثمانينيات القرن الماضي ضمن فئة كبار السن، ما أثار جدلاً واسعاً.

ووفق تقارير سابقة للمنظمة والأمم المتحدة، تمتد مرحلة الطفولة من الولادة حتى الخامسة، بينما تُعرف المراهقة بين 10 و19 عاماً، والشباب بين 15 و24 عاماً. أما كبار السن، فتشمل الفئة من تجاوزوا 60 عاماً.

وبالتالي، فإن مواليد الثمانينيات، الذين تتراوح أعمارهم حالياً بين 35 و45 عاماً، لا يندرجون ضمن كبار السن، وهو ما يشير إلى أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة ومضللة.