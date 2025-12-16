إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

أعلنت مجلة «فوربس» أن إيلون ماسك أصبح الاثنين أول شخص على الإطلاق تبلغ ثروته 600 مليار دولار، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن شركته الناشئة «سبيس إكس» من المرجح أن تُطرح للاكتتاب العام بتقييم قدره 800 مليار دولار.

وأفادت وكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن ماسك، الذي كان أول من تجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار في أكتوبر، يملك حصة تقارب 42 بالمائة في «سبيس إكس» التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام المقبل.

وذكرت «فوربس» أن من شأن تقييم «سبيس إكس» أن يرفع ثروة ماسك 168 مليار دولار إلى نحو 677 مليار دولار اعتباراً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم.

وحصلت ثروة ماسك أيضاً على دفعة من حصته البالغة 12 بالمائة تقريباً في شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية التي قفزت أسهمها 13 بالمائة حتى الآن هذا العام على الرغم من تراجع المبيعات. وصعدت أربعة بالمائة تقريباً اليوم بعد قول ماسك إن الشركة تختبر سيارات روبوتية دون شاشات لمراقبة السلامة في مقعد الراكب الأمامي.

ووافق مساهمو «تسلا» في نوفمبر، على خطة أجور بقيمة تريليون دولار لماسك، وهي أكبر حزمة أجور للشركات في التاريخ، إذ أيد المستثمرون رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير إعلامي أن شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» تجري محادثات في مرحلة متقدمة لجمع 15 مليار دولار من طرح أسهم جديدة بتقييم يبلغ 230 مليار دولار.