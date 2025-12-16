برج خليفة يلامس الغيم

هناك حوار من نوع خاص في الأعالي، حيث الغيم المحمّل بأمطار الخير، وقمة برج خليفة التي تلامس السحب، لتكون أول مستقبلي بشائر الغيث، في سماء مدينة زاهية في كل المواسم.. دبي التي يُسعد شتاؤها ضيوفها بمهرجانات ومفاجآت وحفلات لا تُنسى، في ظل طقس معتدل رائع يشبه الربيع، يتيح لأهل المدينة وزوارها الاستمتاع بالفعاليات كافة في جميع الأرجاء والوجهات والمعالم، خصوصاً مع الاستعداد للترحيب بعام جديد حافل بالأماني.