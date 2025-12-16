كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة فلوريدا الأميركية، عن علامة مبكرة في الجسم تدل على تطور مرض السكري من النوع الأول.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها مجلة Diabetes، أن أول خلايا يتم تدميرها عند بداية الإصابة بالسكري من النوع الأول، هي أصغر تجمعات خلايا بيتا المنتجة للأنسولين والخلايا المنفردة المنتشرة في البنكرياس.

وتحدث هذه العملية قبل ظهور أي أعراض، وتشير إلى المرحلة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي جزر لانغرهانس الكبيرة المسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من الأنسولين في الجسم. والقدرة على اكتشاف هذه المرحلة المبكرة وحماية جزر لانغرهانس الكبيرة، قد تبطئ أو تمنع تطور المرض، كما يفسر الاكتشاف سبب تقدم المرض بسرعة أكبر عند الأطفال، الذين يمتلك بنكرياسهم عدداً أكبر من الجزر الصغيرة المعرضة للهجوم المناعي أولاً.

وتفتح النتائج الطريق لتطوير استراتيجيات جديدة للوقاية ومكافحة السكري من النوع الأول.