«ذات الفستان الأحمر» على أرجوحة في سماء دبي

كشف مهرجان دبي للتسوق عن العرض الجوي العالمي الأول من نوعه، بالتعاون مع سكاي دايف دبي، احتفاءً بالنسخة الـ31 من إطلاقه. وتؤدي العرض الرياضية العالمية، ماجالي فولكنر براف، من خلال القفز المظلي الحر من منطاد هوائي مأهول، في إنجازٍ يواكب الاحتفال بمرور 15 عاماً على تأسيس سكاي دايف دبي ومسيرته الريادية في سماء دبي.

وتُعد ماجالي واحدة من أبرز الرياضيات في مجال القفز الحر على مستوى العالم، وتوظف خبرتها التقنية البارزة، وقدرتها على الابتكار والتكيف مع الضغط لتنفيذ هذا الإنجاز الجوي الأول من نوعه، كما تمتلك سجلاً احترافياً يضم 3478 قفزة حرة، و88 قفزة من المناطيد الهوائية، و149 من عروض القفز القاعدي، وأكثر من 200 ساعة تدريب في الأنفاق الهوائية، إلى جانب مجموعة من الأرقام القياسية العالمية.

وخلال العرض، أمضت ماجالي ست ساعات، معلّقة على ارتفاع 25 متراً أسفل منطاد هوائي، محلّقة فوق أبرز معالم دبي وهي ترتدي فستاناً أحمر، في رحلةٍ تحتفي بالمهرجان شملت نخلة جميرا، وبرج العرب، مروراً بمسار يمتد 14 كيلومتراً فوق ند الشبا وداون تاون دبي وقناة دبي المائية وكايت بيتش، قبل أن تختتم العرض بهبوطٍ متقن على أحد شواطئ دبي الفاخرة.

وابتكرت ماجالي الفستان بنفسها من خلال دمج أناقة التصميم مع دقة الهندسة، حيث يضم بطانة مزدوجة لإخفاء المظلة، وأكماماً غير متناظرة لضمان فتح آمن للمظلة، وأحزمة كتف معززة للإمساك بالأرجوحة، مع تصميم ديناميكي للهواء، وتم اختبار أربع نسخ متطابقة قبل اعتماد النسخة النهائية، أما اللون الأحمر فاختير ليعكس اللون المميز لأكياس مهرجان دبي للتسوق، في ارتباطٍ بصريٍ آسرٍ.

واعتمد العرض على مهارات واحد من الطيارين القلة حول العالم القادرين على التحكم بطيران منطاد مأهول وسط أفق حضري مزدحم، بينما تتأرجح رياضية على ارتفاع 25 متراً أسفله، ويعكس هذا الإنجاز الخبرة العميقة التي اكتسبتها سكاي دايف دبي خلال 15 عاماً من الابتكار في مجال الطيران الحر.

وتطورت فكرة العرض من آلية تعليق إلى أرجوحة خشبية بسيطة، اختيرت لشهرتها المألوفة، في خطوة حوّلتها إلى حدثٍ تاريخي في عالم الطيران.

