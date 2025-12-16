7 احتفالات استثنائية بـ «ليلة رأس السنة» في القرية العالمية

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستقبال عام 2026 باحتفال استثنائي في 31 الجاري، ويضم «سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة»، لتمنح العائلات فرصة فريدة للترحيب بالعام الجديد في أجواء مبهجة ومميزة.

وتُتيح القرية العالمية لضيوفها الاستمتاع بعرض موسيقي حي على المسرح الرئيس، ومتابعة سبع عمليات عدّ تنازلي تواكب توقيت سبع دول مختلفة، إلى جانب سبعة عروض خلابة للألعاب النارية وطائرات الدرون، وتتاح المشاركة في هذه التجارب جميعها ضمن تذكرة الدخول، لتضمن لكل فرد من العائلة أمسية عامرة بالمتعة.

وتُقدّم الفعالية الفريدة «سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة» في القرية العالمية تجربة لا مثيل لها، إذ تتيح للضيوف الاحتفال بالعام الجديد عبر سبع دول مختلفة، إذ تنطلق كل منها مع عدّ تنازلي يترافق مع عروض للألعاب النارية وطائرات الدرون، وتبدأ الاحتفالات مع الصين في الساعة الثامنة مساء، ثم تايلاند في التاسعة، وبنغلاديش في الساعة 10، والهند في الـ10:30، وباكستان عند الـ11، ثم الإمارات عند منتصف الليل، وتختتم تركيا الاحتفالات في الساعة الواحدة صباحاً، وتحتفي كل لحظة عد تنازلي بجزء مختلف من العالم، لتقدّم احتفالاً استثنائياً بحلول العام الجديد.

وتُتيح القرية العالمية، إلى جانب لحظات العد التنازلي، أمسية تزخر بالتجارب المتنوعة، إذ ستقدّم لضيوفها استكشاف 30 جناحاً تُمثّل أكثر من 90 ثقافة، مع أكثر من 3500 منفذ تسوق، إضافة إلى ما يزيد على 250 خياراً من المأكولات التي تحتفي بنكهات من مختلف أنحاء العالم.

وتفتح الوجهة أبواب التنوع أمام ضيوفها، من السوق العائم وشارع السعادة إلى شارع فييستا وحي الحلويات، لتقدّم ما يلائم جميع الأذواق، وتمنح القرية العالمية ضيوفها أيضاً فرصة الاستمتاع بأكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية ضمن منطقة كرنفال، مع خوض تجارب جديدة لا تفوت هذا الموسم، بما في ذلك مملكة التنين، وحدائق العالم، ووجهة الرحالة الصغار المخصصة للأطفال، لتقدّم هذه الخيارات ليلة عامرة بالمغامرات والتجارب التي تلائم جميع الضيوف من دون استثناء.

وتفتح القرية العالمية بواباتها الثلاث في ليلة رأس السنة في ساعات عمل ممتدة من الرابعة مساء حتى الثانية صباحاً. وتواصل الوجهة، بصفتها إحدى أبرز الوجهات العائلية، رسم لحظات لا تُنسى لضيوفها من جميع الأعمار.

تجربة نابضة بالفرح

يعكس احتفال القرية العالمية برأس السنة في سبع دول، شعار القرية في تقديم عالم أكثر روعة، من خلال تجارب عائلية مشتركة، وروح ثقافية تُوحّد الجميع، تحت مظلة تجربة واحدة نابضة بالفرح في الوجهة الشهيرة بدبي.

• 30 جناحاً تُمثّل أكثر من 90 ثقافة في القرية العالمية.