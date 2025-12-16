لزوار #شتانا_في_حتا.. تجارب طعام مميّزة «بكل فخر من دبي»

يشارك مشروع Home-Bakery Kitchen في فعاليات مهرجان #شتانا_في_حتا هذا العام من خلال «بوب -أب»، ليقدّم تجربة طعام مميّزة لزوار المهرجان الذي ينظم تحت مظلة #شتا_حتّا، وينفذه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار دعم ريادة الأعمال المحلية والمشاريع الإماراتية الواعدة التي انطلقت ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، التابعة لبراند دبي.

ويمثّل Home-Bakery Kitchen نموذجاً لمشروع إماراتي نجح في ترسيخ حضوره على المستوى المحلي، والتوسع إقليمياً خارج الإمارات، من خلال تقديم أطباق ومعجنات وحلويات تجمع بين الجودة العالية والتقديم العصري، بما يعكس هوية محلية واضحة، ويمنح الزوار تجربة متكاملة ضمن الأجواء الشتوية التي تتمتع بها منطقة حتّا في مثل هذا الوقت من السنة.

ويأتي حضور المشروع في مهرجان #شتانا_في_حتا ليعزّز فرص التواصل المباشر مع الجمهور، ويسهم في تسليط الضوء على قصص النجاح الإماراتية التي انطلقت من دبي ووصلت إلى منصات مجتمعية وسياحية أوسع، بما يدعم تنوّع التجارب المقدّمة ضمن المهرجان.

ويهدف «بوب-أب» إلى تعزيز ثقافة دعم المشاريع المحلية، وإبراز قصص النجاح الإماراتية التي بدأت من دبي ووصلت إلى منصات مجتمعية وسياحية أوسع، بما يضيف بُعداً اقتصادياً واجتماعياً لفعاليات مهرجان شتانا في حتّا، ويُعد مهرجان #شتانا_في_حتا إحدى أبرز الفعاليات الشتوية في دبي، ويُقام على ضفاف بحيرة ليم في منطقة حتّا وسط طبيعتها الجبلية الخلابة، ويقدّم برنامجاً مجتمعياً متكاملاً يضم أنشطة ثقافية وترفيهية وورش عمل وتجارب عائلية، بما يعزّز مكانة حتّا كوجهة سياحية شتوية مميّزة.