بدور القاسمي: «كلمات» تواصل تمكين الأطفال معرفياً

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة كلمات، أن المؤسسة تواصل ترسيخ نموذجها القائم على النشر الميسّر، بوصفه أداة تمكين مستدامة لا تدخلاً مؤقتاً، مشددة على أن الاستثمار في المعرفة يمثل أحد أكثر أشكال الدعم عمقاً وتأثيراً في حياة الأطفال ومجتمعاتهم.

وأضافت - خلال ترؤسها اجتماع مجلس أمناء المؤسسة أمس - أن النشر الميسر يمثل منظومة معرفية تعيد بناء علاقة الطفل بالقراءة والتعليم والحياة، إذ يفتح أمام الطفل أبواباً جديدة لفهم ذاته والعالم من حوله، ويمنحه أدوات تعزز استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تطوير برامجها وأدواتها لتمكين الأطفال معرفياً، لأن الطفل القادر على الوصول إلى المعرفة يصبح أكثر قدرة على حماية حقوقه والمشاركة في تنمية مجتمعه والتفاعل الواعي مع تحديات عصره.

وحققت المؤسسة خلال 2025 ضمن مبادرة «تبنَّ مكتبة» أثراً واسع النطاق، وصل إلى 42 موقعاً حول العالم عبر التبرع بـ4600 كتاب باللغة العربية للأطفال، موزعة على 46 مكتبة متنقلة في ثماني دول، بما يعكس جهود المؤسسة في دعم الأطفال في البيئات الأكثر احتياجاً.

واستعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025، وفي مقدمتها التعاون مع شركة كانون لإطلاق تجربة مبتكرة تتيح للأشخاص المكفوفين «الشعور بالصور» إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من الكتب الميسّرة الشاملة في خطوة نوعية تعزز مفهوم الإتاحة المعرفية.

وفي إطار مبادرة «تبنَّ مكتبة»، واصلت مؤسسة كلمات حضورها الإنساني عبر دعم الأطفال العرب في المستشفيات ومراكز العلاج ودعم الأطفال الفلسطينيين عبر المدينة الإماراتية للخدمات الإنسانية، ومساندة الأطفال المحتاجين في المدارس الأهلية في الإمارات، إلى جانب ترميم مكتبة في منطقة إفران في المغرب، كما أطلقت المؤسسة خط منتجات بالتعاون مع الفنان الفرنسي - التونسي «إل سيد» لدعم «تبنَّ مكتبة»، بما يعزز استدامة المبادرة وربطها بالفنون الإبداعية.

وشهد 2025 تنظيم ورش عمل قرائية ودورات تدريبية متخصصة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، ضمن مبادرة «أرى» التي تهدف إلى تطوير القدرات المعرفية لهؤلاء الأطفال في مجالي القراءة والكتابة، وتوفر المبادرة مجموعة متنوعة من الكتب والمطبوعات بصيغ ميسّرة متعددة؛ بما في ذلك كتب «برايل»، والكتب المطبوعة بحروف كبيرة، والكتب الصوتية والكتب الإلكترونية بصيغة EPUB3 تماشياً مع التزام المؤسسة بتمكين هذه الفئة من الوصول المتكافئ إلى أدوات المعرفة والمحتوى الثقافي.

وشارك في الاجتماع كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، نائبة رئيسة مجلس الأمناء، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، أمين الصندوق، والشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وأمين عام مجلس الأمناء، نورة بنت محمد الكعبي، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة كلمات: الدكتورة محدثة الهاشمي، وأحمد بن ركاض العامري، وأحلام بلوكي، وفؤاد منصور شرف.

