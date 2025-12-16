«سر الفريج الأزرق» جاهزة لـ «الإمارات لمسرح الطفل»

أعلن فريق مسرح دبي الوطني أنه يواصل تدريباته لمسرحية «سر الفريج الأزرق»، التي ستشارك في فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، التي ستنطلق في 21 الجاري.

وتدور أحداث «سر الفريج الأزرق» التي كتبها عبدالله المهيري، وأخرجها حمد الحمادي، عن خمسة أطفال يعيشون في حارتهم بكل حب وأمان، حتى ينطلقوا في مغامرة لجمع الحلوى ليجدوا أنفسهم في طريق غامض ومغامرة غير مفهومة، مليئة بالتحديات.

وأكد رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، ياسر القرقاوي، أن المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل تأتي في إطار السعي إلى تقديم عمل مسرحي يحمل رسائل وطنية هادفة، تُصاغ بما يتناسب مع خيال الأطفال ويُعزّز قيم الانتماء والهوية الوطنية، وأضاف أن مسرح دبي الوطني يؤمن بدوره كمساحة للتعلم والمتعة والإبداع، وأن المشاركة في المهرجان تعكس الالتزام بتقديم محتوى مسرحي مرتبط بهوية المجتمع الإماراتي وثقافته، ويُسهم في ترسيخ حب الوطن والمحافظة عليه لدى الأجيال المقبلة.

وقال المخرج حمد الحمادي إن فريق عمل «سر الفريج الأزرق» يعيش حالياً مرحلة مكثفة من الاستعدادات للمشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن البروفات تسير بوتيرة عالية للوصول إلى أفضل جاهزية قبل العرض. وأكد أن العمل يخضع لمراجعات يومية دقيقة لمختلف المشاهد، لافتاً إلى أن فريق التمثيل يبذل جهداً كبيراً لتقديم أداء ينسجم مع طبيعة العرض، ويجذب جمهور الأطفال.