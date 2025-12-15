مصر.. تحذيرات من "موجة" اختراق الهواتف عبر المكالمات والرسائل المجهولة

جدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، تحذيراته بشأن مما وصفه كثيرون بـ"موجة" في محاولات اختراق الهواف المحمولة عبر المكالمات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم، إن هذه المحاولات تشمل جميع مستخدمي الهواتف داخل مصر من الجيل الثالث وحتى الخامس.

وأكد في تصريحات لإحدى القنوات المصرية، ضرورة عدم فتح أي روابط واردة من مصادر غير معروفة، محذراً في الوقت نفسه، من أن بعضها يحمل فيروسات أو برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات الشخصية.

كما دعا المواطنين إلى عدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام دولية مجهولة المصدر، إلى جانب تأمين هواتفهم من خلال إعداد كلمات مرور قوية للتطبيقات المهمة التي يستخدمونها في معاملاتهم المالية وغيرها.



وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، تحذيرات بعد زيادة الشكاوى بشأن الاتصالات الدولية المجهولة المصدر، حيث أهاب بالمواطنين من خلال بيان رسمي، بضرورة الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصاً تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة.

وطالب البيان بأن يكون كل مستخدم واعياً بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظاً لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها.



وأكد أنه يتابع الموقف بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة، ويعمل على اتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية مستخدمي الهواتف في مصر.