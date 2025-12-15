العثور على جثة مخرج أميركي وزوجته في ظروف غامضة

عُثر على المخرج الأميركي روب راينر وزوجته جثتين هامدتين في قصرهما بجنوب كاليفورنيا، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية، فيما عبرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس عن حزنها الشديد لرحيلهما.



وكانت قناة (إن بي سي إل إيه) المحلية ووسائل إعلام أخرى أفادت بالعثور على شخصين ميتين في دارة المخرج. وفي وقت لاحق نقلت إن بي سي عن مصدر مقرب من العائلة أن الزوجين وُجدا قتيلين جراء طعنات على ما يبدو.



وذكرت شبكة (سي إن إن) أن متحدثا باسم العائلة أكد وفاة راينر وزوجته. ولم تؤكد شرطة لوس أنجلوس هوية المتوفيين، لكنها ذكرت أن المحققين ينظرون في ملابسات الوفاة.



وقال نائب قائد شرطة لوس أنجلوس آلان هاميلتون: "لم يتم توقيف أي شخص، ولا يجري استجواب أي شخص باعتباره مشتبها به".



وأضاف: "لن أؤكد ما إذا كان يجري استجواب أي شخص في الوقت الحالي أم لا. سنحاول التحدث إلى كل شخص من أفراد العائلة قدر الإمكان للوصول إلى وقائع هذا التحقيق".



وكان جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس صرح لشبكة "إن بي سي" أنه عُثر على رجل وامرأة يبلغان 78 و68 تقريباً متوفيين داخل المنزل.



وأشارت "ان بي سي" إلى أن الجيران أكدوا سجلات الملكية التي تشير إلى أن راينر وزوجته يعيشان في المنزل الواقع في حي برينتوود الراقي.



واكتسب راينر شهرة كبيرة في التمثيل بدور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي "All in the Family" في السبعينات، قبل أن يتحول عام 1984 إلى الإخراج بالفيلم الوثائقي الساخر "This is Spinal Tap" عن موسيقى الروك.



وأخرج راينر عام 1989 الفيلم الكوميدي الرومانسي "When Harry Met Sally" الذي قام ببطولته بيلي كريستال وميغ رايان.