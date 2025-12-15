احتفالات ليلة رأس السنة في القرية العالمية: عروض خلابة حتى 2 صباحاً

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستقبال عام 2026 باحتفال استثنائي في 31 ديسمبر، ويضم «سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة»، لتمنح العائلات فرصة فريدة للترحيب بالعام الجديد في أجواء مبهجة ومميزة.

وتتيح القرية العالمية لضيوفها الاستمتاع بعرض موسيقي حي على المسرح الرئيسي، ومتابعة سبع عمليات عد تنازلي تواكب توقيت سبع دول مختلفة، إلى جانب سبعة عروض خلابة للألعاب النارية وطائرات الدرون. وتتاح المشاركة في هذه التجارب جميعها ضمن تذكرة الدخول، لتضمن لكل فرد من العائلة أمسية عامرة بالمتعة.

وتقدم الفعالية الفريدة «سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة» في القرية العالمية تجربة لا مثيل لها في دولة الإمارات، حيث تتيح للضيوف الاحتفال بالعام الجديد عبر سبع دول مختلفة، حيث تنطلق كل منها مع عد تنازلي يترافق مع عروض للألعاب النارية وطائرات الدرون. وتبدأ الاحتفالات مع الصين عند الساعة الثامنة مساء، ثم تايلاند عند التاسعة، وبنغلاديش عند العاشرة، والهند عند العاشرة والنصف، وباكستان عند الحادية عشرة، ثم الإمارات العربية المتحدة عند منتصف الليل، وتختتم تركيا الاحتفالات عند الساعة الواحدة صباحاً. وتحتفي كل لحظة عد تنازلي بجزء مختلف من العالم، لتقدم احتفالاً استثنائياً بحلول العام الجديد.

وتفتح القرية العالمية بواباتها الثلاث في ليلة رأس السنة بساعات عمل ممتدة من الرابعة مساء حتى الثانية صباحاً. وتواصل الوجهة، بصفتها إحدى أبرز الوجهات العائلية، رسم لحظات لا تنسى لضيوفها من جميع الأعمار. ويعكس الاحتفال برأس السنة في سبعة دول شعار القرية العالمية في تقديم عالم أكثر روعة من خلال تجارب عائلية مشتركة وروح ثقافية توحد الجميع تحت مظلة تجربة واحدة نابضة بالفرح.