محكمة أردنية تلزم مريضَيْ سرطان بحفظ سور من القرآن

قضت محكمة في العاصمة الأردنية عمان على اثنين من مرضى السرطان، بإحالتهما إلى مركز تحفيظ قرآن لحفظ سور من القرآن الكريم، وذلك كعقوبة بديلة.

وفي قضيتين منفصلتين، أدانت المحكمة المريض الأول بتهمة مقاومة رجال الأمن، كما أدين المريض الثاني بقضية حادث سير، وطبقت بحق كل منهما عقوبة بديلة.

وفي التفاصيل أن قاضي محكمة جزاء عمان ألزم كل منهما بحفظ سور من القرآن الكريم لمدة 48 ساعة، بواقع خمس ساعات يومياً.

واتخذ القاضي قرار إدخال مريضي السرطان برنامجا تأهيليا نظرا لظروفهما الصحية.

وطبقت محكمة غرب عمان ما يزيد عن 300 عقوبة مجتمعية بديلة منذ بداية العام الحالي.