شقيقة رئيس كوريا الشمالية في موقف محرج .. من أين حصلتْ على هاتفٍ قابلٍ للطيّ !

أظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية شقيقة الزعيم كين جونغ أون، تستخدم أحدث الهواتف الذكية القابلة للطي.

وظهرت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون وهي تحمل هاتفها الذكي بيدها اليمنى في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس لحفل افتتاح مستشفى في مدينة كوسونغ بإقليم شمال بيونغان.

وعلى الرغم من أن اسم الشركة المصنعة غير ظاهر في الصورة، لكن يبدو أن الهاتف جزء من تشكيلة «ماجيك» التي أطلقتها شركة هونر الصينية مع الإعلان عنه كأنحف هاتف قابل للطي في العالم.

ومع ذلك، أفادت صحيفة جوسون سينبو، وهي الجريدة الرسمية للاتحاد العام للمقيمين الكوريين في اليابان، بأن كوريا الشمالية تنتج أيضا علامتها التجارية الخاصة من الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعرف أيضا أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها توريد الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الصينية وبيعها داخل كوريا الشمالية بنظام تصنيع المعدات الأصلية.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنه إذا كان الهاتف الذكي الذي تحمله كيم مستوردا من الصين، فسيكون ذلك انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، إذ أن قرار مجلس الأمن 2397 يحظر استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية إلى كوريا الشمالية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هاتف قابل للطي في صور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

وتم وضع هاتف قابل للطي على الطاولة أمام الزعيم كيم في صورة له وهو يشاهد إطلاق صاروخ هواسونغ-18 الباليستي العابر للقارات في يوليو عام 2023.

وقبل شهر من ذلك، تم التعرف أيضا على هيون سونغ-وول، نائبة مدير حزب العمال الكوري في صورة وهي تحمل هاتفا قابلا للطي في اجتماع عام.