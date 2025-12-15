بسبب «مشاكل عائلية» .. طبيب عراقي يحرق زوجته الطبيبة في سيارتها

أعلنت شرطة محافظة نينوى في العراق، امس، القبض على رجل قام بحرق زوجته بسبب مشاكل عائلية.

وقالت قيادة شرطة محافظة نينوى في منشور على «فيسبوك»: «قسم شرطة أبي تمام بالتعاون والتنسيق مع قسم استخبارات التقنيات والمعلومات وبعد ورود أخبار بوقوع حادث اعتداء زوج على زوجته في منطقة حي نركال في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، ومن خلال تتبع كاميرات المراقبة يتمكن من إلقاء القبض على المتهم في منطقة السرجخانة».

وأضافت الشرطة أن «المتهم يعمل طبيبا، وقام بحرق زوجته التي تعمل طبيبة أيضا، حيث قام بالاعتداء على زوجته بسبب مشاكل عائلية. وقام بعد كسر زجاج السيارة التي كانت زوجته تتواجد فيها، برشق مادة البنزين على وجهها، وإشعال النار مما أدى إلى إصابتها بحروق في وجهها ويديها».

ووفق المنشور فقد تم إسعاف الزوجة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوج.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطبيبة التي تعرضت للحرق في «حالة حرجة»، مشيرة إلى أن نسبة الحروق لديها بلغت 40 في المئة تقريبا، وهي من الدرجتين الثانية والثالثة.

وحسبما ذكرت مواقع عراقية فإن الطبيبة ترقد حاليا في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وتخضع لعناية طبية مكثفة.