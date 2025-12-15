مقتل مخرج شهير من هوليوود وزوجته طعناً .. وشكوك تحيط بالإبن

كشف مصدر أميركي، اليوم، أن المخرج والممثل الأميركي روب راينر وزوجته ميشيل هما الشخصان اللذان عثر عليهما متوفيين أمس الأحد في منزل يملكانه في لوس أنجلوس.

وقال المصدر المطلع على التحقيق إن المحققين يعتقدون أن المخرج وزوجته أصيبا بطعنات ويقوم المحققون باستجواب أحد أفراد العائلة.

وحسب «وكالة أسوشيتد برس» التي نشرت الخبر ، ونقلاً عن مصادر متعددة مقربة من العائلة أن نيك راينر قتل والده روب راينر (78 عاما) ووالدته ميشيل سينغر (68 عاما) راينر، على الرغم من أن شرطة لوس أنجلوس لم تؤكد هذه الرواية.

غير أن الشرطة تفيد بأنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، وأنه لا يوجد أي شخص رهن الاحتجاز.

وذكرت مصادر لمجلة «بيبول» أن رومي، ابنة روب وميشيل، عثرت عليهما يوم الأحد، حوالي الساعة 3:30 مساءً، واستُدعيت إدارة إطفاء لوس أنجلوس إلى منزل القتيلين، الواقع في حي برينتوود الراقي، لتقديم الإسعافات الأولية، وعند وصولهم، وجدوا رجلاً وامرأة متوفيين.

وتعرّف روب على ميشيل عندما أخرج روب فيلم «عندما التقى هاري بسالي»عام 1989، وهو واحد من أفلامه الشهيرة العديدة، ومنها «الأميرة العروس» (1987)، و«ميزري» (1990)، و«رجالٌ صالحون قليلون» (1992).

وتزوج الزوجان عام 1989، وأنجبا ثلاثة أطفال، أحدهم نيك.

وكان نيك قد تحدث بصراحة عن معاناته مع الإدمان، الذي بدأ في سن المراهقة وأدى به في النهاية إلى التشرد.