أحمد السقا لجمهوره: «ليه تهينوني أنا وأهلي وأبويا ؟ لو مش عاوزين تشوفوني تاني أمشي»

حالة من الغضب والحزن يعيشها الفنان المصري أحمد السقا، بسبب تعامل الجمهور مع مقطع الفيديو الذي قام بنشره لدعم مواطنه المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وفي مداخلة هاتفية، أجراها السقا، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية»، تحدث السقا عن كواليس مقطع الفيديو، مؤكدا على أن صلاح صديق لابنه الأكبر ياسين، وحينما علم السقا بما يتعرض له اللاعب الدولي المصري، تملكه الحماس، ليعلق قائلا «عز الدين أيبك اللي جوايا طلع».

مشيرا إلى كونه تحدث في مقطع فيديو بالعربية، وفي آخر بالإنجليزية أملا في أن يصل إلى من هم خارج مصر، أو تنقل بعض الصحف الأجنبية رسالته.

واعترف السقا بأن بعض المصطلحات خانته وهو يتحدث الإنجليزية، لكنه شدد على كونه اختار لقب «ميجا ستار» عن عمد، لأن الدول الخارجية تعتمد التصنيفات في عالم الفن، لذلك قرر أن يخاطبهم بلغتهم.

كما أكد على أن اختياره لقب «Coach» من أجل مناداة محمد صلاح في الفيديو، هو أمر متعمد، لأنه لقب يستفز الجانب الإنجليزي، كونه يمنح صلاح لقب يوازي لقب المدرب.

وكشف بطل «أفريكانو» عن كونه صور الفيديو بمنتهى حسن النية، وفي أقل من ساعة حقق الفيديو تفاعلا لم يحققه الفيديو المنشور بالعربية، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن يتخيله وهو ما جعل السقا يعلق قائلا «محبط طول النهار من سلوكنا كمصريين وكعرب»، وتابع قائلا «اللي زعلني إني اتهنت أنا وأسرتي وأهلي وأبويا».

وأوضح الفنان المصري أنه لم يكن يتخيل أن الجمهور الذي صنع اسمه وجماهيريته، هو من سيسيئ إليه وإلى عائلته، ويهاجمه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وبمرارة كبيرة قال صاحب فيلم «الجزيرة»، «صعبت عليا نفسي»، مؤكدا على أنه لن يؤذي أي شخص أهانه، ولن يحرك دعاوى قضائية ضد من سبوه.

لكنه وجه حديثه للجمهور قائلا «لو مش عايزيني اكتبوا ده ومش هتشوفوني تاني.. أنا ليه يحصل معايا كده؟»، وأخذ يستعرض الأعمال الفنية التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

وكشف السقا عن كونه قام بتسجيل الخروج من كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال تمكن من تسجيل الخروج من الحياة بأكملها سيقوم بذلك.

وفي نهاية حديثه، كشف عن تلقيه اتصال هاتفي من والدته قبيل إجراء المداخلة الهاتفية، وعلق على الأمر قائلا «ياريتني كنت سجلت المكالمة عشان تشوفوا صوتها.. ويعرفوا عملوا إيه في أمي».